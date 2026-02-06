◆실장급 승진 ▲국립수산과학원장 권순욱
세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
[인사]해양수산부
2026년 02월 06일(금)
