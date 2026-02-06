본문 바로가기
전주시, 설 앞두고 중소기업 육성자금 지원

호남취재본부 백건수기자

입력2026.02.06 15:57

전주시청 전경

전주시청 전경

전주시가 설 명절을 앞두고 고물가·고금리로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인의 자금을 지원해 숨통을 틔워 주기로 했다.


전주시는 자금 수요가 집중되는 설 명절을 앞두고 오는 9일부터 13일까지 '2026년 상반기 중소기업 육성자금 지원사업' 신청을 접수한다고 6일 밝혔다.

올해 전주시 중소기업 육성자금의 연간 융자 규모는 총 154억 원으로, 시는 이 가운데 60%에 해당하는 92억 원을 상반기에 우선 배정해 명절 전후 기업들의 운전자금 부담 완화를 지원할 계획이다.


지원 대상은 전주시에 주된 사업장이 소재한 중소기업으로, 업체별로 연간 매출액의 50% 범위 내에서 최대 3억원까지의 대출금에 대한 이자를 보전받을 수 있다. 전주시는 5,000만 원 이하 신청 업체는 신청 금액 전액을 지원할 계획이다.


지원 대상 업종은 제조업과 운송업(시내버스·법인택시), 재생재료 수집 및 판매업을 포함해 벤처기업, 사회적 기업, 지식서비스산업 업체 등으로 설정됐다.

대출은 전주지역 9개 은행(전북은행, KB국민은행, 신한은행, IBK기업은행, KEB하나은행, KDB산업은행, 우리은행, NH농협은행, 수협은행)에서 취급하며, 최대 3.5%의 이차보전율이 적용된다.


구체적으로 일반기업은 3.0%, 여성·장애인기업, 벤처기업, 우수향토기업 및 이노비즈기업 등은 3.5%까지 지원받을 수 있다.

융자 기간은 2년이며, 1회 연장 시 총 3년까지 가능하다.


지원 신청은 접수 기간 내 전주시 기업지원사무소로 방문 또는 우편으로 접수하거나, 전자우편으로 접수하면 된다.


전주시 경제산업국장은 "국내외 어려운 경영 여건에 처한 중소기업에 원활한 자금흐름 지원함으로써 중소기업의 경영 안전과 지역 내 경제 활성화의 기반이 되기를 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

