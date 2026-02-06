목원대 사범대학, 교원양성기관 역량진단 '최우수'

목원대는 교내 사범대학이 교육부, 한국교육개발원(KEDI)의 '2025년 교원양성기관 역량진단' 평가에서 최우수 등급(A등급)을 받았다고 6일 밝혔다.

목원대 사범대학 외부 전경. 목원대 AD 원본보기 아이콘

사범대학은 최근 '교원양성과정 개선 대학 지원 사업'에 선정됐다. 또 찾아가는 학교 컨설팅 사업 수주 등 교육부 주관 사업을 잇달아 수행하면서 현장 밀착형 역량을 강화했다.

특히 인공지능(AI) 활용 수업 역량 강화 등 변화하는 교육환경을 반영한 프로그램으로 예비 교원의 실천 역량을 끌어올렸다.

이 결과 사범대학은 2022~2024년 교육과정 운영, 실습형 교육, 학생 지도, 교육환경, 교육성과 등 전체 영역에서 최고 등급을 받았다.

최고 등급 획득에 따라 사범대학은 교직 정원을 안정적으로 유지, 우수 예비 교원을 지속해 양성할 수 있는 기반을 확보한 동시에 교육부 장관 표창 대상 기관으로도 선정됐다.

목원대는 사범대학 뿐 아니라 일반대학 교직과정(신학과·연극영화영상학부)에서도 우수 등급을 받았다. 일반대학 교직과정은 교과 관련 학과 재학생이 교직과목을 추가로 이수해 교원 자격을 취득하는 과정을 말한다.

이희학 목원대 총장은 "목원대는 앞으로도 비교원이 교실에서 곧장 성과를 낼 수 있도록 실습·현장 연계 교육을 강화하고 대학 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>