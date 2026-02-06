아시아경제, 한국핀테크지원센터와 '글로벌 디지털자산 포럼' 협력 추진

디지털 자산·핀테크 분야 논의 확장

아시아경제가 디지털 자산 및 핀테크 산업 활성화를 위해 한국핀테크지원센터와 협력에 나선다.

장범식 아시아경제 대표(오른쪽)와 김건 한국핀테크지원센터 이사장이 6일 서울 마포구 프론트원에서 열린 '아시아경제-한국핀테크지원센터, 디지털자산 및 핀테크 산업 협력 업무협약식'에 참석해 업무협약을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.2.6 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

아시아경제는 6일 서울 마포구 프론트원에서 한국핀테크지원센터와 디지털 자산 및 핀테크 산업의 건전한 발전과 협력 강화를 위한 '글로벌 디지털 자산 포럼' 추진 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 디지털 자산·핀테크 분야 정책 논의를 활성화하고 공공·민간의 건설적 협력 구축을 목표로 한다. 양 기관은 국내 디지털 금융 생태계의 국제 인지도 제고와 핀테크 기업·산업 관계자·투자자 간 교류 확대를 위한 환경을 조성할 방침이다.

협약에 따라 아시아경제는 포럼 기획·운영을 총괄하고 미디어 및 플랫폼 역량을 활용해 국내 디지털 자산 산업의 국제적 위상 강화를 추진한다. 한국핀테크지원센터는 포럼 주제 및 아젠다 방향성에 대한 정책·산업 관점의 의견 공유, 프로그램 구성 자문, 국내외 주요 이해관계자 참여 확대 등을 지원한다.

양 기관은 해당 포럼을 국내 디지털 자산·핀테크 분야 논의를 확장하는 플랫폼으로 발전시키기로 했다. 구체적인 역할과 실행 방식은 향후 실무 협의를 통해 단계적으로 조율할 예정이다.

장범식 아시아경제 대표는 "디지털 자산 시장은 이미 거대한 글로벌 산업으로 성장했다. 중요한 것은 누가 가장 책임 있고 신뢰할 수 있는 논의 구조를 먼저 만들어내는지 여부"라며 "이번 협약에 따라 추진하는 포럼이 일회성 행사가 아닌, 지속 가능한 논의 플랫폼으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "아시아경제는 한국이 디지털 자산 분야에서 중심이자 기준이 되는 국가가 될 수 있도록 민간 주도의 역할을 책임질 것"이라고 강조했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>