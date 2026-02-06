본문 바로가기
경남은행, HD현대중공업과 '외국인 근로자 전세자금 대출' 실시

이기민기자

입력2026.02.06 13:47

1인당 최대 1억원까지 우대금리

BNK경남은행이 HD현대중공업과 함께 외국인 근로자를 위한 '외국인 근로자 전세자금대출'을 실시한다고 6일 밝혔다.


외국인 근로자 주거 연계 금융정책을 선도적으로 도입해 생산적·포용금융을 실천하고, 국내 장기 정착을 돕겠다는 게 경남은행의 설명이다.

HD현대중공업과 HD현대중공업 협력사에 재직 중인 외국인 근로자들에게 주거 자금을 1인당 최대 1억원까지 우대금리로 지원한다


외국인 근로자 전세자금대출은 지난해 9월 BNK경남은행·울산시·HD현대중공업이 체결한 '외국인 근로자 지원 업무협약'의 후속 조치다. 경남은행은 이 업무협약을 바탕으로 울산지역 외국인 근로자 은행 이용 편의를 위해 경남은행 대송지점에 월 2회 일요일 '외국인전용센터'를 운영 중이다.


김기범 경남은행 개인고객그룹 상무는 "조선·제조·건설업 등 전략 산업 현장에서 외국인 근로자들의 역할이 확대되고 있다"며 "이번 지원이 우수 숙련 외국인 근로자와 가족들이 한국에 안정적으로 정착하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

한편 경남은행은 언어 장벽을 해소하고 금융 접근성을 높일 수 있도록 모바일뱅킹 애플리케이션에서 영어·중국어·인도네시아어 등 10개 다국어를 지원하는 '외국인 모드 서비스'를 오픈해 운영 중이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
