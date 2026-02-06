본문 바로가기
이스타항공, 고신대병원과 '실시간 의료 자문' 협력… 기내 안전 강화

최영찬기자

입력2026.02.06 13:39

시계아이콘00분 28초 소요
응급 환자 발생 시 의료진과 실시간 소통

이스타항공은 부산 고신대학교복음병원과 '항공 의료 안전 네트워크 구축 및 의료 서비스 협력을 위한 업무 협약(MOU)'을 체결했다고 6일 밝혔다.


지난 6일 오전 부산시 서구에 위치한 고신대학교복음병원에서 이스타항공 조중석 대표(왼쪽 네 번째)와 고신대학교복음병원 최종순 병원장(왼쪽 다섯 번째) 등 관계자들이 ‘항공 의료 안전 네트워크 구축 및 의료 서비스 협력을 위한 업무 협약(MOU)’을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 이스타항공

지난 6일 오전 부산시 서구에 위치한 고신대학교복음병원에서 이스타항공 조중석 대표(왼쪽 네 번째)와 고신대학교복음병원 최종순 병원장(왼쪽 다섯 번째) 등 관계자들이 '항공 의료 안전 네트워크 구축 및 의료 서비스 협력을 위한 업무 협약(MOU)'을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 이스타항공

원본보기 아이콘

이번 협약은 ▲기내 응급 환자 발생 시 실시간 의료 자문 지원 ▲외국인 유치를 위한 의료 관광 상품 공동 프로모션 ▲임직원 대상 의료 서비스 및 기내 응급 처치 교육 제공 등을 골자로 한다.

이스타항공은 이번 협약을 통해 비행 중 응급 환자가 발생할 경우 지상에 있는 항공 전문 의료인과 무선 등으로 실시간 소통하며 의료 상담을 받을 수 있게 됐다. 양사는 외국인을 위한 의료 관광 상품을 공동 개발해 승객과 환자 유치는 물론 부산 지역 관광 활성화에도 기여할 계획이다.


이스타항공 관계자는 "예기치 못한 기내 응급 상황에서 전문적인 자문을 통해 고객 안전을 강화하려는 취지"며 "의료 관광 상품 공동 개발 역시 고객 유치에 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
