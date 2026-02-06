본문 바로가기
한진, 결식아동 식사 지원… '사랑의 도시락' 캠페인

최영찬기자

입력2026.02.06 13:36

'훗타운' 수익금 기부 및 임직원 봉사 병행
사회공헌 프로그램 '러브 커넥트' 일환

한진은 월드비전과 함께 결식아동을 위한 '사랑의 도시락' 캠페인을 진행했다고 6일 밝혔다.


한진 사랑의 도시락 캠페인. 한진

한진은 글로벌 해외 직구 플랫폼 '훗타운' 등 자사 서비스 수익금 일부로 조성한 후원금을 월드비전 서울서부사업본부에 전달했다. 해당 후원금은 월드비전의 저소득 가정 결식아동 지원 사업을 통해 아이들에게 주 5일 저녁 식사를 제공하는 데 사용될 예정이다.


단순 기금 전달을 넘어 임직원들이 직접 참여하는 봉사활동도 함께 펼쳤다. 한진 임직원들은 결식아동들을 위해 제공될 도시락 반찬을 직접 조리하고 포장하는 등 현장 봉사에 참여하며 나눔의 의미를 더했다.


이번 캠페인은 한진의 자체 사회공헌 프로그램인 '러브 커넥트' 활동으로 진행됐다. 한진은 2021년 11월부터 분기마다 ▲유기견 보호 ▲환경정화 ▲아동 및 청소년 후원 등 다양한 사회적 이슈를 선정해 공유가치창출 활동을 적극적으로 전개하고 있다.

한진 관계자는 "고객과 함께 마련한 후원금으로 아이들에게 든든한 한 끼를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 기업의 역량과 서비스를 활용해 사회적 가치를 창출하고, 고객과 함께 나눔에 동참할 수 있는 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

