마산합포구 반월중앙동, 설맞이 관내 환경정비 실시

경남 창원특례시 마산합포구 반월중앙동은 6일 설 명절을 앞두고 쾌적한 생활환경 조성을 위해 환경정비를 실시했다.

이번 환경정비에서는 반월중앙동 푸르미클린팀, 주민, 공무원 등 20명이 참여해 생활 쓰레기 무단 투기가 잦은 장군천, 소공원과 대로변, 주택가 이면도로를 중심으로 불법 투기물, 낙엽 등을 집중적으로 수거했다.

또한 설 연휴 동안 생활 쓰레기 방치로 발생할 수 있는 주민 불편을 예방하고자 쓰레기 수거 일정 안내와 올바른 생활 쓰레기 배출 방법 홍보도 실시했다.

박명희 반월중앙동장은 "설맞이 환경정비에 적극적으로 동참해 주신 푸르미클린팀에게 감사드린다. 연휴 기간 우리 동을 방문하는 귀향객들이 편안하고 행복한 설 명절을 보낼 수 있기를 바란다"고 말했다.





