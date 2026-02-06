시진핑 중국 주석, 트럼프 미 대통령과 통화

지난해 10월 30일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 양자회담을 위해 만난 자리에서 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 회담 시작 전 악수하며 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

시진핑 중국 국가주석이 지난 4일 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 갖고 양국 관계와 주요 현안을 논의했다.

중국 중앙방송총국(CMG)에 따르면 시 주석은 통화에서 "지난 한 해 양국은 비교적 양호한 소통을 유지해 왔다"며 "부산에서 열린 정상 간 회담을 통해 미·중 관계의 방향을 제시했다"고 말했다. 이어 "미·중 관계를 중시하고 있으며 새해에도 양국 관계가 안정적으로 발전할 수 있도록 함께 노력하길 바란다"고 밝혔다.

시 주석은 또 "미국에는 미국의 관심사가 있고 중국에는 중국의 관심사가 있다"며 양측이 평등과 존중, 호혜의 원칙 아래 서로 마주 보고 나아간다면 상호 간 우려를 해결할 수 있는 방안을 찾을 수 있을 것이라고 말했다.

시 주석은 "올해 미·중 양국은 각각 중요한 국내외 일정을 앞두고 있다"며 "중국은 제15차 5개년 계획의 첫해에 들어서고 미국은 건국 250주년을 맞는다"고 밝혔다. 이어 "양국은 각각 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의를 주최할 예정"이라며 "그간 도출한 합의에 따라 대화와 소통을 강화하고 이견을 적절히 관리하며 실무 협력을 확대해야 한다"고 전했다.

시 주석은 또 상호 신뢰를 쌓고 올바른 공존의 길을 걸어야 한다며 2026년이 양국이 상호 존중과 평화적 공존, 협력을 향해 나아가는 해가 되길 바란다고 덧붙였다.

대만 문제와 관련해서는 미·중 관계에서 중요한 사안이라는 기존 입장을 설명하며 관련 사안에 대해 신중한 접근이 필요하다고 강조했다. 미국의 대만 무기 판매 문제에 대해서도 신중한 처리를 요청했다.

트럼프 대통령은 통화에서 "미국과 중국은 모두 중요한 국가이며 미·중 관계는 세계적으로 의미가 크다"고 말했다. 또 "시 주석과 좋은 관계를 유지해 왔다"며 양국이 경제·무역 등 분야에서 일정 수준의 협력을 이어오고 있다고 평가했다.

이어 "중국의 발전을 긍정적으로 보고 있으며 미국은 중국과 협력을 강화해 양국 관계가 더 발전하도록 노력할 것"이라고 말했다. 또 대만 문제와 관련해 중국 측의 우려를 인식하고 있다며 임기 동안 미·중 관계를 안정적으로 유지하길 바란다고 밝혔다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>