본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

정진욱 의원 '만성정체' 광주 봉선동 교통혼잡 해소

호남취재본부 신동호기자

입력2026.02.06 13:19

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

진월동 서문대로~봉선동 대화아파트 터널도로 개설
'국토부 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업' 확정
30년 숙원사업 해결 주민 삶의 질 개선 기대도

정진욱 의원

정진욱 의원

AD
원본보기 아이콘

광주 교통의 중심으로 대표적인 만성 정체구간인 남구 봉선동과 백운광장 일대의 교통혼잡이 크게 줄어들 전망이다.


정진욱 국회의원은 6일 "남구 진월동 서문대로~봉선동 대화아파트간 터널 도로 개설사업이 5일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)의'제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획'으로 확정됐다"고 밝혔다.

정 의원은 "남구의 오랜 숙원사업인 터널개설을 이번에 반드시 이뤄내기 위해 지난해 12월 2026년도 국비 예산에 설계비 5억원을 신규로 확보한 바 있다"며 "이번 '대광위' 계획 확정은 이에 따른 후속조치의 일환"이라고 설명했다

.

'서문대로~봉선동 도로개설'사업에는 2026년부터 5년간(2026~2030년) 사업비 752억원(국비 211억)을 투입해 서문대로와 봉선동을 잇는 길이 0.8㎞(4차로) 구간이 신설된다.


산을 관통하는 도로가 터널로 뚫리면 운전자가 백운광장이나 용산지구로 우회하지 않아도 되는 것은 물론 현재 32분인 통행시간은 11분으로 단축되고 시속 19.1㎞에 불과했던 통행 속도도 시속 48.1㎞까지 올라갈 것으로 기대된다.


정 의원은 "주민들의 교통편의 개선을 위해 추진력을 잃고 그동안 방치돼온 터널 사업에 지난해 국회 예결위원 활동 기간 내내 매달려 집중 추진한 결과 이번 국토부 제5차 계획에까지 들어가게 됐다"며"남구 30년 숙원사업이 풀리게 돼 큰 보람을 느낀다. 주민의 삶을 개선하는 것이 정치의 존재 이유다"고 강조했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기