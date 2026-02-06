본문 바로가기
영천시의회, 제250회 임시회 폐회…1차 추경 의결

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.06 13:12

영천시의회(의장 김선태)는 6일 열린 제250회 임시회 제3차 본회의를 끝으로 12일간의 의사일정을 마무리했다.


이날 본회의에서는 2026년도 영천시 제1회 추가경정예산안에 대한 최종 의결이 이뤄졌다.

이번 1차 추경예산안은 일반 및 기타특별회계 1조591억원(기정액 대비 125억5300만원 증액)과 상수도사업특별회계 396억원(기정액 대비 4억8000만원 감액)을 포함한 총 1조987억여원 규모로 편성됐으며 집행부에서 제출한 안대로 모두 원안 가결됐다.

이갑균 예산결산특별위원장은 "재원이 추경 목적에 맞게 지역 현안 사업 등 적재적소에 효율적으로 편성됐는지 면밀히 검토했으며, 각종 사업의 효율성과 시급성, 타당성 등을 충분히 고려해 심사했다"고 밝혔다.


김선태 의장은 "확정된 예산이 적재적소에 신속히 집행돼 시민의 삶에 실질적인 힘이 될 수 있도록 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
