강원도교육청, 2025년 민원서비스 종합평가 ‘한 단계 도약'

이종구기자

입력2026.02.06 12:55

강원특별자치도교육청은 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 '2025년 민원서비스 종합평가'에서 전년 대비 한 단계 상승한 '라등급'을 받았다고 6일 밝혔다. 지난 2024년 평가에서는 '마등급'을 받은 바 있다.

강원도교육청 전경.

민원서비스 종합평가는 행정기관의 민원서비스 수준 향상을 위해 중앙행정기관, 지방자치단체 및 시·도교육청 등 전국 308개 기관을 대상으로 매년 실시되며 △민원행정 전략 및 체계 △민원제도 운영 △국민신문고 민원 처리△고충민원 처리 △민원만족도 등 5개 항목을 중심으로 평가한다.


강원특별자치도교육청은 기관장의 강한 의지와 관심을 바탕으로 민원행정 전략과 추진 체계를 체계적으로 구축하고 구비서류 간소화 등 민원제도 개선을 지속적으로 추진해 왔으며, 그 결과 이번 평가에서 전년도 대비 한 단계 상승하는 성과를 거두었다.

특히 사회적 배려대상자를 위한 맞춤형 민원서비스 제공, 강원교육콜센터 및 누리집 챗봇 운영 활성화, 구(舊) 학적기록물 전자화를 통한 제증명시스템 개선, 국민신문고 민원처리 상황 관리 및 고충 민원 점검 강화 등을 추진해 민원서비스 품질 향상에 크게 기여했다.


이형희 총무과장은 "이번 평가 결과를 계기로 민원행정 전반에 대한 지속적인 개선을 추진하고, 수요자 중심의 교육행정 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
