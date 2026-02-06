경찰, '김병기 특혜 의혹' 관련 국회사무처 압수수색

본문 바로가기
오지은기자

입력2026.02.06 12:34

국회 출입기록 파악 위해
압수수색 영장 집행 나서

김병기 무소속 의원의 갑질·특혜 의혹 등을 수사 중인 경찰이 강제 수사에 나섰다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 10시부터 서울 영등포구 국회 사무처에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다. 경찰은 김 의원 사건 관련 인물들의 국회 출입 기록을 파악하기 위해 압수수색에 나선 것으로 알려졌다.

김병기 무소속 의원. 김현민 기자

김병기 무소속 의원. 김현민 기자

김 의원은 전 동작구의원들로부터 공천헌금을 수수했다는 혐의를 비롯해 특혜·갑질, 차남 숭실대 편입 개입, 아내 동작구의회 법인카드 유용 관련 수사 무마 등 13가지 의혹을 받고 있다. 차남 취업 청탁 의혹과 관련된 빗썸 대관 담당 직원이 현직 국방부 장관을 겸직한 안규백 의원실 소속 입법보조원으로 등록돼 국회 출입증을 부정 발급받았다는 논란도 있다.

경찰은 압수수색에서 확보한 압수물 분석 내용을 바탕으로 조만간 김 의원을 소환할 전망이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

