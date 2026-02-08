골프 실력이 늘지 않는다…"이렇게 해보세요"

라운드 꼼꼼하게 기록 관리

항상 일관된 루틴 유지하기

달성할 수 있는 목표 세우기

골프는 어렵다. 죽은 공을 살리는 운동이기 때문이다.

연습을 열심히 해도 성적을 보장할 수 없는 것이 골프다. 물론, 라운드에서 좋은 스코어를 작성하기 위해선 연습이 필수다. 여기에 실력 향상에 도움이 되는 습관을 가져야 한다.

우선 자신의 라운드 스코어를 직접 기록하는 것이다. 프로 선수만 하는 것이 아니다. 오히려 초보골퍼들이 스코어카드를 작성해야 한다. 페어웨이 안착, 정규 타수 안에 파온 횟수, 1퍼트나 2퍼트로 마무리했을 때 스코어카드에 표시한다. 이 카드만 보면 잘하는 부분과 못하는 점을 알 수 있다. 약점을 발견했다면 부족한 부분을 채울 수 있는 훈련에 시간을 좀 더 투자하면 된다.

골프는 멘털 게임이다. 필드에서 방심하면 치명적인 스코어를 적게 된다. 큰 실수를 막기 위해선 일관된 루틴을 유지하는 것이 중요하다. 샷을 하기 전에 루틴을 만들면 긴장을 푸는 데 효과적이다. 샷을 하기 전에 심호흡을 한다. 연습 스윙을 한 뒤 목표점을 다시 체크한다. 동반자를 의식하지 않고 자신 있게 스윙을 한다.

롱게임보다 쇼트게임에 집중한다. 호쾌한 드라이버 샷도 1타, 퍼팅 스트로크도 똑같은 1타다. 드라이버 샷에만 집중해선 만족할 만한 성적표를 받을 수 없다. 공을 멀리 보내면 그냥 기분만 좋을 뿐이다. 그린 주변 어프로치와 퍼팅에 많은 시간을 투자해야 한다. 기대 이상의 효과를 볼 수 있다.

목표를 높게 세우는 것도 금물이다. 예상보다 핸디캡을 낮추지 못하면 낙담하게 된다. "나는 운동신경이 없다", "연습을 해도 안 된다"는 말을 하며 좌절하고 짜증을 낸다. 큰 목표보다 작은 목표를 설계하는 것이 낫다. 거창한 목표를 세우는 대신, 스스로 통제 가능한 목표를 세운다. 스윙 템포, 체중 이동 등에 집중한다. 몰라보게 성적이 향상될 것이다.

골프는 자신과의 싸움이다. 동반자가 도움을 주는 경우는 극히 드물다. 다른 사람과 비교하는 것은 무의미하다. 엉망인 스윙과 나쁜 스코어를 기록했다고 부끄러워할 필요는 없다. 모든 골퍼가 다 경험하는 과정이다. 부정적인 생각은 더 나쁜 샷으로 이어진다. 악순환에 빠진다. 골프장에선 골퍼가 통제할 수 없는 변수가 많다. 실수가 나와도 긍정적으로 생각한다.





