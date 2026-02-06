대구소프트웨어마이스터고, 67명중 66명 취업 성공…해외 IT기업 5명·공공기관 금융권 6명 합격

대구소프트웨어마이스터고등학교(교장 직무대리 한석민)는 2025학년도 최종 취업률 98.5%를 달성하며, 실무 중심 소프트웨어 교육의 성과를 다시 한번 입증했다고 6일 밝혔다. 재학생 67명 중 66명이 취업에 성공한 이번 성과는 글로벌기업, 공공기관, 금융권, IT 전문기업 등 다양한 진로 분야에서 고른 성취를 거뒀다는 점에서 의미가 크다.

특히 글로벌 현장학습 프로그램을 통해 A&K, Ceeya, Qoom, XL8AI 등 해외 IT기업에 총 5명이 취업에 성공해 학생들의 글로벌 실무 역량과 현장 적응력을 확인했다. 국내 공공 부분에서도 두드러진 성과를 거둬 지역인재 9급 전산직 공무원 1명, 신용보증기금 고졸 전산직 2명, 한국사회보장정보원 고졸 전산직 2명, 우리은행 IT(특성화고) 전형 1명 등 주요 공공기관 및 금융권에 총 6명이 합격했다.

민간 IT산업 분야에서도 수도권과 지역을 아우르는 폭넓은 취업 성과를 기록했다. 씨알에스큐브, 오케스트로, 팀42, 에피드게임즈 등 수도권 IT 기업은 물론, YH데이타베이스, 플래시21, 빅태블릿, 딥비전 등 대구 지역 유망 기업에 취업이 이어지며 지역 정주형 인재 양성이라는 교육 목표 또한 충실히 실현했다.

이번 성과는 대구시교육청과 달성군청, 정보통신기획평가원(IITP)의 지속적인 지원을 기반으로 전공 기초 역량 강화 교육, 실무 중심 교육과정, 나르샤 프로젝트, 산학협력 프로젝트, 맞춤형 취업 특강 등 학생의 성장 단계와 역량 수준에 맞춘 체계적인 교육 프로그램을 1학년부터 안정적으로 운영한 결과로 평가된다.

한석민 교장 직무대리는 "교육청과 지자체의 적극적인 지원, 그리고 무엇보다 학교 현장에서 학생 성장을 위해 헌신해온 교직원들의 노력이 어우러져 98.5%라는 의미 있는 취업 성과를 거둘 수 있었다"며, "앞으로도 학생 개개인의 역량과 진로에 맞춘 교육과정 운영과 실질적인 지원을 통해 '세상을 이롭게 하는 개발자 양성'이라는 교육 목표를 지속적으로 실현해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>