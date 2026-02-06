가평군-경기도교육청, 경기공유학교 업무협약 체결

지역 교육자원 활용

경기 가평군은 6일 가평교육지원청에서 학생 맞춤형 교육 실현을 위해 '지역교육협력을 위한 가평군-경기도교육청 경기공유학교 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지역사회의 풍부한 자원을 교육현장과 유기적으로 연계하기 위한 것이다. 이를 통해 학생 개개인의 특성에 부합하는 교육을 실현하고, 학교 안팎의 교육과정을 체계적으로 지원해 학생들이 지역사회의 미래 인재로 성장하도록 돕고자 추진했다.

협약에 따라 양 기관은 △지역 특성을 반영한 학교 맞춤형 교육 프로그램 발굴 및 지원 △교육지원사업 자문 및 품질 관리 △교육공동체 역량 강화 △지역교육협력 네트워크 기반의 파트너십 구축 등에 상호 협력하게 된다.

교육 프로그램의 종류와 지원 규모 등 실무적인 사항은 가평군과 가평교육지원청이 매년 상호 협의를 통해 결정하기로 했다. 이를 통해 지역 실정에 가장 적합한 교육 서비스를 적시에 발굴하고, 예산 지원의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

서태원 군수는 "이번 협약이 아이들에게 다양한 성장의 기회가 되고 학부모들께는 공교육에 대한 신뢰를 높이는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로 가평교육지원청과 긴밀한 소통을 이어가며 우리 지역의 교육 발전을 위해 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





