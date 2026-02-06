하남시, ‘캠프콜번’ 선경이엔씨 컨소시엄 우선협상대상자 선정

20년 표류 끝 2800억 복합거점으로 재탄생

2027년 SPC 설립·2029년 착공 목표

K-스타월드 연계 하남 미래 성장동력 완성

‘잠자는 도시’서 ‘일하는 자족도시’로 대전환 예고

경기 하남시의 숙원 사업이자 미군 반환 공여지인 '캠프콜번' 부지가 마침내 20년 만에 개발의 닻을 올린다. 하남도시공사는 총사업비 2800억원 규모의 '캠프콜번 도시개발사업' 우선협상대상자로 선경이엔씨 컨소시엄(선경이엔씨, 신한은행, 계룡건설, 로지스밸리)을 최종 선정했다고 6일 밝혔다.

캠프콜번 위치도. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

캠프콜번은 지난 2007년 부지가 반환된 이후 무려 세 차례나 공모가 유찰되며 부침을 겪어왔다. 그러나 이번 4차 공모에서는 2개 컨소시엄이 참여해 치열한 경쟁을 벌인 끝에 사업자를 찾는 데 성공했다.

이 같은 반전의 배경에는 하남시의 적극적인 '규제 완화 정책'이 있었다. 시가 경기도에 지속적으로 건의해온 '개발제한구역(GB) 해제 지침'이 지난해 10월 개정되면서 임대주택과 공원 비율이 하향 조정됐고, 이는 곧 민간 기업들의 수익성 개선으로 이어져 투자 유치를 이끌어냈다는 분석이다.

우선협상대상자 선정은 객관성을 높이기 위해 지난 5일 도시계획·교통·재무 등 분야별 외부 전문가 12인으로 구성된 선정위원회를 통해 공정하게 진행됐다.

우선협상대상자로 낙점된 선경이엔씨 컨소시엄은 하산곡동 209-9번지 일원 약 23만4000㎡에 종합쇼핑몰, 문화·유통시설, 업무시설이 집적된 복합 도시공간을 조성하겠다는 청사진을 제시했다.

선정위원회는 해당 계획이 하남시의 고질적인 문제였던 자족 기능 부족을 보완하고, 우량 기업 유치를 통한 대규모 양질의 일자리 창출 기반을 마련했다는 점을 높이 평가한 것으로 알려졌다.

최철규 하남도시공사 사장은 이번 발표를 통해 지역 경제 구조를 혁신하겠다는 의지를 표명했다.

최철규 사장은 "캠프콜번은 미군 반환지를 지역의 새로운 성장 거점으로 탈바꿈시켜 '일하는 도시'로 전환하는 대도약의 신호탄이 될 것"이라며 "그간 인구 급증에도 불구하고 정체되었던 지역내총생산(GRDP) 수준을 끌어올리는 핵심 동력이 될 것으로 기대한다"고 강조했다.

사업 성사의 결정적 배경으로는 규제 혁파가 꼽힌다. 하남시가 경기도에 지속 건의한 결과 지난해 10월 '개발제한구역(GB) 해제 지침'이 개정되면서 임대주택 및 공원·녹지 비율이 하향 조정됐고 이를 통해 사업성이 극대화됐다는 분석이다.

하남도시공사는 향후 우선협상대상자와 세부 협상을 거쳐 2026년 12월 하남시의회 의결, 2027년 2월 특수목적법인(SPC) 설립을 추진한다. 이후 2028년 4월 개발제한구역 해제 등 인허가를 마무리하고 2029년 10월 부지 조성공사 착공을 목표로 속도감 있게 사업을 집행할 계획이다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>