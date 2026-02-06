본문 바로가기
일반

의정부 행정·정치 감시 ‘의정사시민연대’ 출범…고진택 초대 회장 선출

이종구기자

입력2026.02.06 11:29

경기 의정부시의 행정과 정치를 정조준하며 건전한 감시자 역할을 자처하는 새로운 시민단체가 닻을 올렸다.

'의정사시민연대'는 지난 3일 창립총회를 개최하고 있다. 의정사시민연대 제공

'의정사시민연대'는 지난 3일 창립총회를 개최하고 고진택 전 의정부시청 국장을 초대 회장으로 선출하며 공식적인 활동의 시작을 알렸다.


이날 총회에는 시민 13명이 발기인으로 참여했으며, 법률자문 역할에는 김흥수 전 의정부시장애인체육회 사무국장이 이름을 올렸다.

의정사시민연대는 이날 총회를 통해 ▲행정 감시 및 정책 제안 ▲언론 및 정치권력 견제 ▲시민 화합과 지역 사회 봉사 ▲회원 간 교류 및 권익 증진 등 4가지 주요 사업 방향을 확정했다.


고진택 초대 회장은 취임사에서 "시민의 눈높이에서 행정의 투명성과 공정성을 높이는 데 주력하겠다"며 "단순한 비판에 그치지 않고 생활 속 불편함을 세심히 살펴 실질적인 해결 방안을 제시하는 단체가 되겠다"고 포부를 밝혔다.


의정사시민연대는 향후 구체적인 실행 계획을 수립하고 시정 주요 현안에 대한 논평 및 정책 제안 활동을 본격화할 예정이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
