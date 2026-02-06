화성시, 中 샤오간시와 우호교류 MOU

孝 문화 중심 교류 협력 확대 논의

경기도 화성시는 5일 중국을 방문 중인 시 대표단이 후베이성 샤오간시와 우호교류 의향서(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다.

5일 중국 후베이성 샤오간시를 방문한 화성시 대표단의 장민기 총괄정무 특별보좌관(왼쪽 두번째)이 린중린 샤오간시 시장(왼쪽 세번째)과 함께 우호교류 의향서를 들어보이고 있다.

시는 나원영 행정지원과장, 장민기 총괄정무 특별보좌관 등이 포함된 대표단 3명을 구성해 4일 샤오간시를 방문했다.

대표단은 이날 린중린 샤오간시장과 면담을 갖고 효(孝) 문화를 중심으로 한 양 도시의 문화 교류 방향과 협력 방안에 대한 의견을 교환했다. 양 도시는 이를 바탕으로 K-컬쳐를 포함한 문화 분야 전반으로 교류 범위를 점진적으로 확대해 나가기로 했다.

샤오간시는 중국의 대표적인 효 문화 발상지로 알려진 도시다. 시는 MOU 체결을 계기로 효 문화 관련 행사 및 콘텐츠 교류 등 문화·행정 분야에서의 상호 방문과 정보 교류를 추진할 계획이다.

정명근 화성시장은 "이번 우호의향서 체결은 양 도시가 공통의 문화적 가치인 '효'를 바탕으로 실질적인 교류 협력을 시작하는 계기"라며 "이번 교류가 시민이 공감할 수 있는 국제 협력으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





