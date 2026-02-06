본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성~오산 고속화도로 우선협상대상자에 HL디앤아이한라

정두환기자

입력2026.02.06 11:10

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화성 향남~오산 금암 13.3㎞ 민자 자동차전용도로 건설

경기도 화성시는 화성~오산 고속화도로 민간투자사업 우선협상대상자로 'HL디앤아이한라 컨소시엄'을 선정했다고 6일 밝혔다.

화성~오산 고속화도로 우선협상대상자에 HL디앤아이한라
AD
원본보기 아이콘

이 사업은 화성시 만세구 향남읍에서 오산시 금암동까지 13.3㎞ 구간에 왕복 4차선의 자동차전용도로를 건설하는 것이다. 사업에는 총 6800억원이 투입된다.


도로 개통 시 수도권 서남부 지역의 교통 혼잡 해소와 이동 시간 단축, 산업·주거지역 접근성이 개선될 것으로 기대된다.

시는 기술부문 및 수요부문·가격부문 등을 종합적으로 평가한 결과 HL디앤아이한라 컨소시엄이 사업 수행 역량과 사업성 측면에서 우수한 평가를 받아 우선협상대상자로 선정됐다고 설명했다.


시는 컨소시엄 측과 협상을 시작해 행정 절차를 단계적으로 추진할 계획이다. 특히 사업 시행 과정 전반에 걸쳐 안전성 확보와 환경 보호, 주민 불편 최소화를 최우선 과제로 삼을 방침이다.


시는 이번 화성~오산 고속화도로 사업을 비롯해 발안~남양, 매송~동탄 고속화도로 등 광역 교통망 구축 사업을 지속해서 추진해 서남부 지역의 균형 발전을 도모한다는 복안이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기