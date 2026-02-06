본문 바로가기
출판진흥원, 논산 신병교육대에 도서 500권 기증

김희윤기자

입력2026.02.06 11:08

병영 독서공간 '청춘책방' 조성
장병 독서문화 확산 지원

한국출판문화산업진흥원은 병영 내 독서문화 확산을 위해 국방부 논산훈련소 신병교육대 '청춘책방'에 도서 500권을 기증했다고 6일 밝혔다.

한국출판문화산업진흥원은 6일 병영 내 독서문화 확산을 위해 국방부 논산훈련소 신병교육대 ‘청춘책방’에 도서 500권을 기증했다고 밝혔다. 사진 한국출판문화산업진흥원

이번 도서 기증은 논산훈련소와 연계해 추진됐으며, 병영 내 독서 공간을 조성해 장병들의 문화·여가 환경을 개선하는 데 목적이 있다. 출판진흥원은 총 500권의 도서를 전달해 장병들의 독서 접근성을 높이고, 책과 함께하는 병영 문화 정착을 지원할 계획이다.


출판진흥원 관계자는 "공모사업을 통해 접수된 도서를 활용할 수 있어 의미가 크다"며 "앞으로도 출판 콘텐츠의 공공적 활용을 통해 독서문화 확산과 사회적 책임 이행에 힘쓰겠다"고 말했다.

출판진흥원은 지난해 지역아동센터 등을 대상으로 총 20회에 걸쳐 19개 기관에 약 4만2548권의 도서를 기증했다. 이 가운데 전북 지역에는 13개 기관에 총 2만500권의 도서를 전달하는 등 지역사회와의 상생 활동을 이어가고 있다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
