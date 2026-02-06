의정부시, ‘아파트 3無 혁신’ 본격화…HDC현대산업개발과 첫 상생협약

의정부시, HDC현대산업개발과 업무협약

본사 임원·현장 소장 동시 참석 실행력 담보

47층 랜드마크 건설에 지역 업체 참여 보장

하자·불신·불편 없는 '3無 정책' 실행력 강화

경기 의정부시(시장 김동근)가 시민이 살고 싶은 고품격 주거 환경 조성을 위해 추진 중인 '아파트 3무(無) 혁신 10대 프로젝트'의 첫 번째 현장 적용에 나섰다.

김동근 의정부시장(왼쪽)이 6일 HDC현대산업개발㈜과 '지역경제 활성화 및 동반 성장을 위한 공동주택 건설 상생협력 업무협약'을 체결하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

의정부시는 6일 시청 상황실에서 HDC현대산업개발㈜과 '지역경제 활성화 및 동반 성장을 위한 공동주택 건설 상생협력 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 의정부동 253-19번지 일원 대지면적 9127㎡에 지하 2층~지상 47층 규모의 주상복합 단지(공동주택 400세대, 오피스텔 156호)를 대상으로 한다. 입주는 2029년 연말을 목표로 하고 있다. 특히 시가 올해부터 역점적으로 추진하는 '3무(無) 혁신(하자·불신·불편 제로)' 정책을 실제 대형 건설 현장에 도입하는 첫 사례라는 점에서 주목받고 있다.

협약의 핵심은 시의 '지역 건설업체 경쟁력 강화' 과제를 구체화하는 것이다. 시와 HDC현대산업개발은 ▲지역 건설업체 하도급 참여 확대 ▲지역 인력·장비·자재의 우선 활용 등을 위해 적극 협력하기로 했다. 이를 통해 대규모 건설 사업의 이익이 지역사회로 환원되는 선순환 구조를 만든다는 구상이다.

이날 협약식에는 HDC현대산업개발의 서울·경기 현장총괄본부 임원과 해당 사업지의 시공소장이 함께 참석했다. 본사 차원의 정책적 지원과 실제 건설 현장의 실행력을 동시에 확보해 정책의 실효성을 높이겠다는 취지다.

시는 대형 시공사의 고도화된 기술력과 관리 노하우를 지역 현장에 이식하고, 책임 시공을 강화해 시민들이 신뢰할 수 있는 안전하고 쾌적한 주거 공간을 제공할 계획이다.

HDC현대산업개발 관계자는 "의정부시의 공동주택 정책 방향에 발맞춰 지역사회와 상생하는 모범적인 건설 현장을 조성하겠다"며 "2029년 말 입주 예정인 이번 단지를 차질 없이 완공할 것"이라고 약속했다.

의정부시 관계자는 "이번 협약은 하자, 불신, 불편을 최소화하는 '3무 정책'을 민간 건설 현장에 확산시키는 마중물이 될 것"이라며 "앞으로도 관내 주요 공동주택 건설 사업을 대상으로 상생협력 모델을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 시는 올해부터 '아파트 3무(無) 혁신 10대 프로젝트'를 통해 '하자 제로·불신 제로·불편 제로'를 목표로 공동주택 품질 점검과 관리 체계 정비, 입주 과정 소통 강화 등을 추진하고 있다. 이를 위해 앞으로도 관내 대형 공동주택 건설 사업을 대상으로 한 상생협력을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



