美기업 1월 감원 규모 118% 급증…"2009년 이래 최대"

"기업들, 올해 비관적으로 보는듯"

아마존·UPS 비중 커…AI 기술 영향

'고용시장 안정화 판단' Fed와 배치

미 연방준비제도(Fed)가 지난주 노동시장이 안정화 조짐을 보인다고 밝힌 가운데 1월 미국 기업들이 2009년 이후 역대 최대 감원 조치를 단행한 것으로 나타났다. 올해 경제 전망을 비관적으로 본 기업들이 선제적으로 몸집 줄이기에 나섰다는 분석이 나온다.

5일(현지시간) 블룸버그통신과 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 미 고용조사업체 챌린저와 그레이앤드크리스마스(CG&C)는 1월 미국 기업들의 감원 규모가 10만8435명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전년 같은 기간보다 두 배 이상(118%) 증가한 규모다. 외신들은 1월 기준 2009년 이후 최대 규모라고 짚었다.

보고서에 따르면 1월 감원 규모의 대부분을 차지한 기업은 아마존, UPS, 다우 등 3곳이었다. 아마존은 1만6000명을 감축키로 했고, UPS는 최대 3만명, 다우는 4500명을 감축할 계획이다. 나이키 역시 인력 감축을 예고한 바 있다.

기업 중 인공지능(AI)을 감원 사유로 명시한 사례는 7624건에 달했다. FT는 고용 위축의 구조적 요인으로 AI를 지목하며 "구인 감소의 3분의 2가 전문·비즈니스 서비스에서 발생하고 있는데, 이는 AI 자동화로 인해 직접적으로 영향을 받는 부문"이라고 전했다.

챌린저의 최고수익책임자(CRO)인 앤디 챌린저는 "통상 1분기에는 감원 발표가 많은 편이지만, 이번 1월 수치는 특히 높다"며 "감원 계획 대부분이 연말에 수립됐다는 의미로, 기업들이 2026년 경제 전망을 낙관적으로 보지 않고 있음을 시사한다"고 설명했다.

이외에도 복수의 경제지표들이 미국 경제의 펀더멘털이 약화하고 있음을 가리킨다고 FT는 짚었다. 지난해 12월 구인건수가 650만건으로 5년 만에 최저치를 기록한 점과 1월 신규 실업수당 청구건수가 23만1000건으로 급증한 점 등을 꼽았다.

이런 우려는 최근 Fed의 시각과 다소 배치된다. 제롬 파월 Fed 의장은 지난주 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 마치고 기자회견에서 미국 노동시장 여건에 대해 "(경제) 지표들은 노동시장 조건이 점진적인 약화 기간을 거친 뒤 안정화됐을 가능성을 시사한다"고 했다. 1월 회의에서 Fed는 기준금리를 현 수준인 3.50~3.75% 수준으로 동결했다.

독립 리서치기관 판테온 매크로이코노믹스의 새뮤얼 톰스는 FT에 "Fed가 노동시장보다 인플레이션(물가상승)에 초점을 옮긴 것은 시기상조일 수 있다"고 지적했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>