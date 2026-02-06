한화금융 '라이프플러스 TV', 라플위클리 시즌6 공개

매주 금요일 오전 11시…첫 주제 '행운'

이동진·궤도·안현모, 11일 MBC 라디오스타 출연

한화생명은 한화금융계열사 공동 브랜드 유튜브 채널 LIFEPLUS TV가 6일 오전 11시 대표 오리지널 시리즈 '라플위클리' 시즌6 첫 에피소드를 공개한다고 이날 밝혔다.

라이프플러스는 한화생명, 한화손해보험, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용이 함께하는 공동 브랜드다.

라플위클리는 영화 평론가 이동진, 과학 커뮤니케이터 궤도, 기자 출신 방송인 안현모가 하나의 키워드를 중심으로 다양한 콘텐츠를 정리해 소개하는 유튜브 시리즈다.

시즌6 포문을 여는 에피소드 주제는 '행운'이다. 세 사람은 각자의 시선으로 해석한 행운의 의미를 나누고, 관련 콘텐츠를 추천해 시청자에게 새로운 시각을 제시할 예정이다.

이번 시즌엔 포맷에도 변화를 줬다. 이동진·궤도·안현모가 최신 작품 한 편을 선정해 작품의 맥락과 숨은 의미를 깊이 있게 들여다보는 '디깅 에피소드'를 새로 선보인다.

시즌을 거치며 '지식 케미'를 완성한 이동진·궤도·안현모 3인방의 활약은 지상파 예능으로도 이어진다. 세 사람은 오는 11일 방송 예정인 MBC '라디오스타'에 동반 출연한다.

구독자 소통도 한층 강화된다. LIFEPLUS TV는 시즌6에서 유튜브 라이브 방송 횟수를 늘려 출연진과 시청자가 실시간으로 교류할 수 있는 접점을 강화할 계획이다.

라플위클리는 2024년 7월 첫 시즌을 시작으로 지금까지 5개 시즌 동안 59편의 에피소드를 공개하며 629편의 작품을 추천해 왔다. 누적 조회수 100만회 이상을 기록한 콘텐츠가 3편, 50만회 이상 콘텐츠가 19편에 달하는 등 콘텐츠 큐레이션 시리즈로서의 성과를 이어가고 있다.

지난 시즌엔 디즈니 공식 초청으로 영화 '아바타: 불과 재' 월드 프리미어 시사회에 참석해 제임스 카메론 감독과 인터뷰를 진행했다. 지난해 11월 첫 라이브 방송에서는 최대 동시 접속자 수 2000명 이상을 기록하는 등 화제성을 입증했다.

라이프플러스 관계자는 "라플위클리는 한 키워드로 콘텐츠를 정리해 시청자 선택을 돕는 큐레이션을 지향한다"며 "시즌6에선 이런 방향으로 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



