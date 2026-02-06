본문 바로가기
영남

입학 전부터 AI 맛봤어요… 국립부경대·부산대, AI·SW 새내기 창의융합 캠프 열어

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.06 10:50

'전공의 경계 넘어 미래 설계하다' 주제

국립대 공동, 예비 신입생 80여명 참가

국립부경대학교와 부산대학교가 입학 전 예비 신입생을 대상으로 AI·SW 교육에 나섰다.


국립부경대학교 소프트웨어융합혁신원은 부산대학교 AI융합교육원과 함께 올해 수시 합격자를 대상으로 '예비 신입생을 위한 AI·SW 새내기 창의융합 캠프'를 개최했다.

이번 캠프는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 'SW중심대학사업'의 하나로 마련됐다. 지난 1월 27일부터 30일까지 4일간 양 대학 예비 신입생 80여명이 참여해 전공과 관계없이 디지털 기초 소양과 컴퓨터 사고력을 키우는 실습 중심 교육을 받았다.

입학 전부터 AI 맛봤어요… 국립부경대·부산대, AI·SW 새내기 창의융합 캠프 열어
AI와 소프트웨어가 전 전공 분야의 핵심 역량으로 자리잡은 환경 변화에 대응해 입학 전 단계부터 AI 활용 능력과 창의적 문제 해결 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다. 부산지역 국립대학 간 협력을 기반으로 한 공동 교육 프로그램이었다.


참가 학생들은 캠프 첫날부터 3일간 각 대학 실습실에서 노코드 플랫폼 '버블'을 활용해 생성형 AI 기초 이해부터 앱 구조 설계, UI·UX 기본 원칙, AI 기능 연동까지 단계별 실습을 진행했다. 실제 AI 서비스를 구현하는 전 과정을 직접 경험하는 방식으로 운영됐다.


마지막 날에는 엘리스랩 부산센터에서 대학 연합팀 프로젝트 기반 AI 앱 제작 해커톤이 열렸다. 학생들은 'AI로 준비하는 대학 첫 학기', '지역과 캠퍼스를 더 편리하게', '나와 같은 사람을 위한 AI 서비스' 등을 주제로 팀별 결과물을 발표했다.

송하주 국립부경대 소프트웨어융합혁신원장은 "예비 신입생들이 입학 전부터 AI·SW 기반 문제 해결 경험을 쌓는 계기가 되길 바란다"며 "부산지역 대학 간 협력을 확대해 지역사회의 AI·SW 역량 확산에 기여하겠다"고 말했다.


국립부경대는 2024년 SW중심대학으로 선정된 이후 소프트웨어융합혁신원을 중심으로 SW 전공교육 강화와 융합과정 운영, 비전공자 SW교육, 산학협력 프로젝트 등을 추진하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

