본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

CCTV 사각지대 노렸다…'보험사기' 배달기사 일당 송치

박재현기자

입력2026.02.06 11:11

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

약 5년간 고의·허위 사고 일으켜
총 1억4000만원 상당 보험금 편취

심야 시간대 좁은 골목길이나 CCTV 사각지대에서 고의·허위 사고를 내 보험금을 뜯어낸 일당이 검찰에 넘겨졌다. 이들은 동네 선후배 관계에 있던 배달 기사들이었다.


서울 성동경찰서는 보험사기 방지 특별법 위반 혐의로 주범 A씨를 검찰에 구속 송치하고, 나머지 일당 19명을 불구속 송치했다고 6일 밝혔다.

블랙박스에 녹화된 보험사기 범행 장면. 배달기사 일당은 CCTV 사각지대를 이용해 고의사고를 일으킨 것으로 조사됐다. 서울 성동경찰서

블랙박스에 녹화된 보험사기 범행 장면. 배달기사 일당은 CCTV 사각지대를 이용해 고의사고를 일으킨 것으로 조사됐다. 서울 성동경찰서

AD
원본보기 아이콘

경찰에 따르면 A씨 등은 친구나 동네 선후배 사이로, 특정 지역에서 배달 기사로 일하면서 2020년 8월부터 지난해 1월까지 5년에 걸쳐 고의·허위 사고를 일으켜 보험금을 부정 편취한 혐의를 받는다. 이 같은 범행으로 뜯어낸 보험금은 총 1억4000만원에 달했다.


A씨 등은 '돈을 쉽게 벌겠다'는 목적으로 친분을 바탕으로 역할을 분담해 사고를 가장하거나, 고의 사고를 일으키는 방식으로 범행을 반복했다. 특히 심야 시간대 좁은 골목길이나 CCTV 사각지대에서 사고를 접수하면. 피해 보험사에서 사고 경위를 크게 의심하지 않는다는 점을 노린 것으로 조사됐다. 수사에 착수한 경찰은 16명을 송치한 뒤 여죄를 캐 공범 4명을 추가 검거했다.


경찰 관계자는 "보험사기는 반드시 드러난다"고 경고했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기