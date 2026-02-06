본문 바로가기
"상품권 받아 가세요" … 창원특례시, 전통시장 온누리상품권 환급행사

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.06 10:49

설맞이 국산 농축산물 구매 시 환급
창원특례시 전통시장 9곳에서 진행

경남 창원특례시는 설 명절 소비자물가부담 완화를 위해 오는 10일부터 14일까지 5일간 관내 9개 전통시장에서 '설맞이 농축산물 온누리상품권 환급행사'를 한다.

"상품권 받아 가세요" … 창원특례시, 전통시장 온누리상품권 환급행사
이번 행사는 농림축산식품부가 지원하는 2026년 설맞이 전통시장 소비 촉진 캠페인의 일환으로, 시민이 전통시장에서 국산 농축산물을 구매할 경우 구매 금액의 일부를 온누리상품권으로 환급해주는 방식이다.


창원시에서 환급행사에 참여하는 전통시장은 ▲(의창구 3개소) 창원도계부부시장, 명서시장, 봉곡민속체험시장 ▲(성산구 3개소) 상남시장, 가음정시장, 반송시장 ▲(마산합포구 2개소 연합운영) 마산어시장, 정우새어시장 ▲(진해구 1개소) 진해중앙시장 총 9개 시장이다.

환급 행사 기간 동안 참여 시장에서 국산 농축산물을 3만4000원 이상 구매 시 온누리 상품권 1만원을 환급하고, 6만7000원 이상 구매 시에는 2만원을 환급하며 한도액은 1인 2만원이다.


환급받기 위해서는 행사 기간 내 구매한 영수증과 본인확인 수단인 휴대전화를 필수 지참 후 시장 내에 설치된 환급소를 방문하면 된다. 행사 기간 내 영수증은 합산 가능(동일 시장에 한함)하며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.


심동섭 경제일자리국장은 "이번 환급행사를 통해 전통시장을 찾는 시민들의 장바구니 부담을 덜고, 시장 상인들에게도 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"며 "가족과 함께 정겨운 전통시장에서 명절 준비도 하고 온누리상품권 혜택도 함께 챙기시길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
