부산교육청, 청렴도 1등급 정조준… 현장 중심 반부패 정책 시동

청렴추진기획단 회의 열고 취약요인 점검… 김석준 교육감 “부패경험 제로 실현”

부산시교육청이 청렴도 1등급 달성을 목표로 현장 중심의 반부패·청렴 정책 추진에 본격적으로 나섰다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 5일 오후 교육청 회의실에서 '2026년 청렴추진기획단 회의'를 열고, 청렴도 향상을 위한 추진 방향과 세부 전략을 논의했다.

이날 회의에는 김석준 교육감을 비롯해 교육지원청 교육장, 직속기관장, 시교육청 과장급 이상 간부 공무원, 교장단 대표 등 65여명이 참석해 실효성 있는 청렴 정책 추진 방안을 공유했다.

부산교육청은 국민권익위원회가 지난해 12월 발표한 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가'에서 전국 평균을 크게 웃도는 성과를 거뒀다. 청렴 노력도는 10개 영역 중 8개 영역에서 만점을 기록했고, 내부 체감도는 전년 대비 9.5점 상승해 평가체계 개편 이후 최고 점수를 달성했다.

이는 청렴 추진체계 강화와 내부 통제 확립, 조직 전반에 걸친 청렴문화 확산 노력이 종합적으로 반영된 결과로 평가된다.

부산교육청은 이러한 성과에 안주하지 않고, 이번 회의를 통해 권익위 평가에서 드러난 취약 요인을 정밀 분석하고 개선 방안을 집중 논의했다. 특히 교육 현장과의 지속적인 소통을 통해 정책 실행력을 높이는 데 방점을 찍었다.

또 ▲반부패·청렴 추진체계 강화 ▲부패 위험요인 집중 개선 ▲현장 소통 기반 청렴 실천 ▲참여·공감 중심의 청렴문화 확산 등 2026년 청렴도 향상 종합계획의 주요 방향도 공유했다.

회의에서는 교장단 대표를 중심으로 학교 현장에서 청렴 정책이 효과적으로 전달될 수 있도록 사례 중심의 구체적인 안내가 필요하다는 의견도 제시됐다. 참석자들은 청렴 인식 개선을 위해 내·외부 이해관계자와의 지속적인 소통이 중요하다는 데 공감했다.

김석준 교육감은 "청렴도 향상은 현장의 실질적 변화를 이끄는 청렴 행정에서 출발한다"며 "현장 컨설팅과 간담회를 확대해 청렴 체감도를 높이고, 부패 경험 제로를 실현해 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청은 이번 회의를 계기로 교육 현장과의 소통을 지속적으로 확대하고, 현장 밀착형 청렴 시책과 맞춤형 지원체계를 한층 강화해 나갈 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



