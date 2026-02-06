박형덕 동두천시장, 설 맞아 8사단 사령부 등 군부대·소방서 위문

경기 동두천시는 민족 고유의 명절인 2026년 설을 맞아 지난 5일 제8기동사단 사령부와 제9263부대, 제8기동사단 73여단본부를 차례로 방문해 군 장병들의 노고에 감사의 뜻을 전했다.

박형덕 동두천시장이 지난 5일 제8기동사단 사령부 이수득 사단장 등을 만나 군 장병들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 박형덕 동두천시장은 제8기동사단 사령부 이수득 사단장 등 군 관계자를 만나 "어려운 여건 속에서도 시민의 안전과 국토방위를 위해 헌신하는 군 장병들 덕분에 시민들이 안심하고 생활할 수 있다"며 "설 연휴 기간에도 국방의 책임을 다하고 있는 장병 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

박 시장은 이어서 제9263부대와 73여단본부도 차례로 방문해 관계자들을 위문했다.

이에 이수득 제8기동사단장은"앞으로도 제8기동사단은 동두천시와 상생하며 지역 발전과 미래를 위해 적극 협력해 나가겠다"라고 밝혔다.

한편 동두천시는 오는 2월 9일까지 동두천소방서와 제25사단 70여단본부 등 군부대를 순차적으로 방문해 설 명절 위문을 이어갈 예정이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



