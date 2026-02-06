조현 "美국무 공유, 통상 이행 관련 美 분위기 안 좋아"

조현 외교부 장관이 5일(현지시간) 미국 워싱턴D.C 주미한국대사관에서 방미 결과를 설명하는 간담회에 참석했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국을 방문 중인 조현 외교부 장관은 5일(현지시간) "(마코 루비오 미국 국무부 장관이) 한미 관계가 나쁜 상황에 있는 것까지는 아니지만, 통상 관련 공약 이행과 관련해 미측 내부 분위기가 좋지 않다는 상황을 솔직히 공유하겠다고 얘기했다"고 말했다.

조 장관은 이날 워싱턴D.C. 주미대사관에서 한국 특파원들과 간담회를 갖고 이 같은 내용의 한미 외교장관 간 대화 내용을 전했다. 국회에서 대미투자 특별법 처리가 늦어지고 있는데 대해 미국 측이 불만을 숨기지 않은 것이다.

조 장관은 "(한국의) 통상 합의 이행 지연으로 인한 부정적 기류가 한미관계 전반에 확산하지 않도록 외교 당국 간 더욱 긴밀히 소통하면서 상황을 잘 관리하자고 얘기했다"며 "우리 정부 (한미합의) 이행 의지가 확고하며, 일부러 (국회) 법안 처리 속도를 늦추거나 그런 건 전혀 사실이 아니라는 점을 설명했다"고 밝혔다.

자칫 관세 문제로 불거진 통상 이슈가 핵추진잠수함(핵잠), 농축·재처리 권한 확대 등 안보 분야에서의 합의까지 영향을 미칠 수 있다는 우려도 여전하다. 앞서 위성락 청와대 국가안보실장은 언론 인터뷰에서 "미국과의 관세협상이 무너지게 된 여파가 핵잠, 우라늄 농축·사용후 핵연료 재처리 등 안보 분야 후속 논의에도 영향을 미치고 있다"고 직격했다.

조 장관은 "(루비오 장관에게) 통상 측면의 이슈로 인해 안보 등 여타 분야 협력이 저해되어선 안 될 것이라고 분명히 말했다"며 "원자력과 핵잠, 조선 등 3가지 한미 협력 핵심 합의 사안이 충실히 협의가 이뤄지도록 미국의 관계 부처를 독려해달라고 부탁했다"고 밝혔다.





