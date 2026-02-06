고령농 63% 청양, 외국인 1천 명으로 농촌 인력난 해소

계절근로·공공형 모델·기숙사·농작업단까지 '4중 지원체계' 가동

농업인 고령화와 만성적인 인력 부족에 시달려 온 충남 청양군이 외국인 계절근로자 1000명 투입을 축으로 한 '다층적 농촌 일손 지원체계'를 본격 가동한다.

군은 공공형 계절근로사업과 농업근로자 기숙사, 지역 인력 연계까지 결합한 종합 해법으로, 농번기 인력 공백 해소에 실질적인 성과를 내겠다는 구상이다.

6일 청양군에 따르면 지역 농업인의 고령화 비율은 62.7%에 달하고, 여성 농업인 비중도 47.2%에 이른다.

군은 구조적인 인력난을 해소하기 위해 올해 ▲외국인 계절근로자 1000명 유치 ▲공공형 계절근로사업 확대 ▲농업근로자 기숙사 운영 ▲농작업 지원단 운영 등 4대 핵심 사업을 추진한다.

군은 지난 2022년 라오스와 업무협약을 체결하고, 계절근로자 규모를 지속 확대해 왔으며, 2022년 65명에 불과했던 인력은 지난해 745명으로 증가했다. 올해는 상반기 배정 인원 781명에 하반기 유치를하면 연간 1000명 이상이 지역 농가에 투입될 전망이다.

농협이 근로자를 직접 고용해 일일 단위로 농가에 연계하는 '공공형 계절근로사업'도 현장에서 효과를 내고 있다.

농가의 숙식 부담을 줄이고 인건비 상승을 억제해, 소규모·고령 농가의 인력난 해소에 실질적인 대안으로 자리 잡았다는 평가다.

군은 지난해 4월 충남 최초로 농업근로자 기숙사를 개소해 인력 관리의 거점으로 활용하고 있다.

정산농협과 위수탁 운영을 통해 근로자의 생활 관리부터 현장 배치까지 일원화된 시스템을 구축했다.

시설하우스 집약지인 청남면에 조성된 이 기숙사에는 지난해 공공형 근로자 30명이 거주하며 7개월간 1771농가에 4926건의 작업을 지원했다.

군은 올해 공공형 근로자를 34명으로 늘리고, 입국 시기도 2~3월로 앞당겨 영농 초기부터 수확기까지 인력 공백을 최소화할 계획이다.

기숙사 사용료는 월 30만 원에서 25만 원으로 낮추고, 일반 농가 고용 근로자의 숙박비도 동일 수준으로 인하해 우수 인력 확보에 나선다.

또 청양·정산·화성농협 중개센터를 통해 65세 이상, 경작면적 1ha 이하 중소농가에 농기계 작업비를 지원하고, 농가와 구직자를 연결해 교통비와 간식비도 보조한다.

김돈곤 군수는 "계절근로자 확대와 공공형 모델의 안정적 정착을 통해 농가는 적기에 인력을 공급받고, 근로자는 안정적인 주거 환경을 누리게 될 것"이라며 "청양을 전국에서 가장 일하기 편한 농업 지역으로 만들겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



