'지명직 최고위원'은 혁신당 몫?…與 합당 논란에 '내부 문건' 논란 더해져

민주당 합당 관련 내부 문건 외부에 알려져

'혁신당에 지명직 최고위원' 등 담겨

민주당 내 반발 커져



더불어민주당과 조국혁신당 합당 논의를 둘러싼 논란이 증폭하는 가운데 내부 문건이 새로운 논란의 불씨로 떠올랐다. 민주당 내부의 합당 관련 내부 문건이 언론에 공개됐지만, 양당 모두 사전 합의된 바 없다고 선을 그었다.

6일 민주당 관계자는 합당의 구체적인 타임라인과 최고위원회 구성 등을 담은 내부 문건을 작성했다는 보도 내용과 관련해 "(합당) 제안을 했는데 실무자로서 당연히 과거 사례 등을 취합하는 등 실무적인 준비를 한 것"이라며 "정청래 민주당 대표나 조국 혁신당 대표나 관련 내용은 한 마디도 얘기를 나누지 않았다"고 설명했다. 민주당은 별도 공지를 통해 "(해당 문건은) 공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다"고 설명했다.

혁신당 역시 "조국 대표를 비롯해 당 측 누구에게도 해당 내용이 전달되거나 협의된 바 없다"며 "보도된 문건의 합당 시간표와 지도부 구성, 복권 기준 등은 혁신당과 사전 논의 없이 작성됐다"고 밝혔다.

언론 보도를 통해 알려진 문건에는 구체적인 합당 일정과 함께 혁신당 인사를 지명직 최고위원으로 지명하는 방안과 민주당에서 혁신당으로 이동한 인사의 지방선거 출마 시 복권 기준을 담았다.

합당에 비판적인 강득구 민주당 최고위원은 "대표는 몰랐다지만 작성시점이 언제인지, 조 대표와 논의했는지 과정과 협의조건을 밝혀야 한다"며 "이게 사실이면 밀담을 한 것"이라고 주장했다. 이언주 민주당 최고위원은 최고위원회의 공개발언을 통해 "다 박수치며 추진해도 실무단계 잡음 끊이지 않는 게 합당"이라며 "당장 관두고 선거와 대통령 국정 뒷받침에 집중하자"고 했다.

반면 서왕진 혁신당 원내대표는 CBS 라디오 인터뷰에서 민주당 일각에서 혁신당을 두고서 '숙주' 등으로 비판하는 것에 대해 "우당에 대해 이렇게 표현하는 것은 금도를 넘어선 것"이라며 "민주당 내부가 질서를 잡아야 논의가 가능하겠다고 보고 있다"고 말했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



