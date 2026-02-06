SK바이오팜, 작년 영업익 2000억 넘겨

뇌전증 신약 세노바메이트 흥행 힘입어

SK바이오팜이 뇌전증 혁신 신약 '엑스코프리'의 글로벌 흥행에 힘입어 지난해 연간 영업이익 2000억원 시대를 열었다.

6일 SK바이오팜의 잠정 실적 공시에 따르면, 지난해 연결 기준 연간 매출액은 7067억원, 영업이익은 2039억원을 기록했다. 이는 전년 대비 매출은 29.1%, 영업이익은 무려 111.7% 급증한 수치로, 창사 이래 역대급 실적 성장세를 기록하며 수익성 개선을 본격화했다.

4분기 실적 역시 견조했다. 매출액은 1943억 원으로 전년 동기 대비 19.2% 늘었으며, 영업이익은 462억원을 달성해 흑자 기조를 확고히 했다. 비록 전분기 대비 영업이익은 마케팅 비용 등 판관비 집행 영향으로 34% 감소했으나, 연간 단위로 보면 매출 증가 폭이 비용 증가 폭을 크게 상회하며 '영업 레버리지' 효과가 극대화된 것으로 분석된다.

당기순이익 측면에서도 괄목할만한 성과를 거두었다. 지난해 연간 당기순이익은 2532억 원으로 전년(2269억 원) 대비 11.6% 증가했다. 특히 4분기 당기순이익은 1327억 원을 기록하며 전분기(713억 원) 대비 86% 급증했는데, 이는 효율적인 비용 관리와 더불어 기타 영업외 수익 등이 반영된 결과로 풀이된다.

이 같은 실적 성장은 미국 시장에서 직판 중인 세노바메이트(제품명 엑스코프리)의 가파른 처방률 상승이 견인했다. 고마진 신약의 매출 비중이 커지면서 외형 성장과 내실을 동시에 잡았다는 평가다. SK바이오팜은 이번에 확보한 탄탄한 현금 창출 능력을 바탕으로 신규 모달리티(치료 접근법) 투자를 확대하고, 글로벌 빅 바이오텍으로의 도약을 가속화한다는 방침이다.





