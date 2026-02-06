네이버 "연내 AI 브리핑 범위 2배 확대…상반기 'AI 탭' 출시"

"AI 확장에 인프라 비용 효율화 진행"

최수연 네이버 대표는 6일 실적 컨퍼런스 콜을 통해 AI 브리핑의 적용 범위를 확대하고 'AI 탭'을 통해 다양한 서비스와 유기적으로 연결하겠다고 밝혔다.

최 대표는 "올해 말까지 AI 브리핑 적용 범위를 현재 수준의 2배까지 확대하는 것을 목표하고 있다"며 "정보성 영역 내 확장에 집중하되 네이버가 독보적인 강점을 지닌 쇼핑과 로컬 영역까지 범위를 넓히겠다"고 말했다. 아울러 "개인화 경험을 고도화해 이용자 개개인에게 최적화된 맞춤형 결과를 제공할 것"이라고 덧붙였다.

올해 상반기 출시되는 AI 탭을 통해서는 네이버의 다양한 서비스와 연결하겠다는 계획이다. 최 대표는 "AI 탭은 답변을 일목요연하게 정리해 제공한다는 점에서는 AI 브리핑과 궤를 같이한다"면서도 "쇼핑·플레이스·지도 등 네이버의 다양한 서비스와 유기적으로 연결된다는 게 핵심"이라고 말했다.

이어 "AI 탭은 대화형 AI 검색이라는 점에서 기존의 나열식 검색과 완전히 다르다"며 "네이버의 방대한 생태계 안에서 사용자가 질문을 던지면 AI가 최적의 경로를 안내하고 구매 및 예약까지 지원하는 '통합 AI 에이전트' 역할을 수행할 것"이라고 설명했다.

AI 검색 확장에 수반되는 인프라 비용 효율화도 진행하고 있다. 최 대표는 "기존의 각 서비스 단위로 관리되던 그래픽처리장치(GPU)를 통합 운영 플랫폼으로 일원화했다"며 "AI 검색 서비스에 특화된 경량화 모델로 전환해 동일한 작업을 비용 효율적으로 소화할 수 있는 체력도 갖췄다. AI 브리핑을 넘어 AI 탭까지 확장 적용하면서 지속 가능한 AI 서비스 운영 기반을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.





