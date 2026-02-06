본문 바로가기
비에이치아이,사상 최대 실적…‘K-LNG·원전’ 쌍두마차

임춘한기자

입력2026.02.06 10:11

비에이치아이 는 지난해 액화천연가스(LNG) 및 원자력 발전 설비 시장 호조에 힘입어 사상 최대 실적을 경신했다고 6일 밝혔다.


비에이치아이,사상 최대 실적…'K-LNG·원전' 쌍두마차
비에이치아이는 지난해 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 약 91% 증가한 7716억원을 달성했다. 같은 기간 영업이익과 순이익은 각각 234%, 210% 상승한 733억원, 606억원을 기록했다.

실적 호조는 LNG 복합화력발전 핵심 인프라인 배열회수보일러(HRSG)의 매출 인식 확대와 신한울 3·4호기향 원전 인프라 설비(BOP) 부문의 매출 인식이 본격화됐기 때문이다. 특히 마진률이 높은 대형 HRSG 프로젝트가 이익률 제고에 크게 기여했다.


비에이치아이는 국내외 원전 확대 기조에 따른 추가 수주 기회도 기대하고 있다. 최근 정부가 제11차 전력수급기본계획에 반영된 원전 건설 계획을 예정대로 추진하겠다고 밝힌 데 이어 체코 두코바니 원전 프로젝트의 인프라 설비 발주 역시 이르면 올해에서 내년 사이 시작될 전망이다.


비에이치아이 관계자는 "전 세계적으로 활용이 확대되고 있는 LNG와 원전이라는 두 핵심 에너지를 축으로 2년 연속 큰 폭의 실적 성장과 어닝 서프라이즈를 달성할 수 있어 의미가 크다"며 "K-전력, K-에너지의 핵심 기업으로서 국가 위상 제고에 기여하고 기업 가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
