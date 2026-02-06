효성중공업, 산업용 사이버보안 국제표준 인증 획득

전력 핵심 설비 보안 역량 입증

국제표준 인증 확보

효성중공업은 5일 산업용 사이버보안 국제표준 인증인 'IEC 62443-4-1'을 획득했다고 6일 밝혔다.

효성중공업 관계자들이 5일 산업 보안 국제표준 ‘IEC 62443-4-1’ 인증 획득을 기념하며 사진촬영을 하고 있다.사진 왼쪽부터 한영성 효성중공업 연구소장, 클라스 마르티노스 벤드릭 DNV 디지털개발 최고책임자, 연규찬 효성중공업 그리드솔루션사업담당 전무. 효성중공업 제공 AD 원본보기 아이콘

IEC 62443-4-1은 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 산업제어시스템 보안 국제표준으로, 발전소와 철도 기반시설 등 산업 현장에서 발생할 수 있는 사이버 공격, 데이터 유출, 시스템 장애 등 다양한 보안 위협에 대응하는 기술 수준을 평가한다.

효성중공업은 이번 인증을 통해 글로벌 전력 시장에서 요구되는 보안 기준에 선제적으로 대응하는 한편, 고난도 제어·운영 기술이 필수적인 전력 핵심 설비에 대한 보안 역량을 대외적으로 입증했다.

전력망 해킹 위협은 국가 안보와 직결되는 사안으로, 북미와 유럽 등 주요 글로벌 시장에서는 전력망 인프라에 대한 보안 기준을 지속적으로 강화하고 있다. 특히 단일 설비의 장애가 대규모 정전이나 전력망 전체의 품질 저하로 이어질 수 있어, 개발 단계부터 운영에 이르는 전 주기에 걸친 보안 역량이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

효성중공업은 이번 인증 획득을 계기로 HVDC(초고압직류송전), STATCOM(무효전력보상장치), ESS(에너지저장장치) 등 전력계통 안정성과 직결되는 핵심 제품군의 설계 단계부터 IEC 62443-4-1 기반 보안 시스템을 내재화할 수 있게 됐다. 회사는 이를 토대로 보안 역량을 지속적으로 고도화하고, 전력계통 설비 전반으로 인증 적용 범위를 확대해 나갈 방침이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



