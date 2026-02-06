KAI-한화에어로, 미래사업 개발·수출 위해 공동 전선 구축

방산·우주항공 양사 간 협력을 위한 양해각서(MOU) 체결

무인기·첨단엔진, 공동개발·수출협력·우주시장 진출 등 협력

한국항공우주산업(KAI)과 한화에어로스페이스가 방산·우주항공 분야 미래 핵심사업을 협력하기로 했다. 무인기·첨단엔진을 공동 개발하고 글로벌 우주 시장 진출을 위해 힘쓸 계획이다.

KAI와 한화에어로스페이스는 5일 서울 중구 한화빌딩에서 '방산·우주항공 양사 간 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 6일 밝혔다.

차재병 KAI 대표이사(왼쪽)와 손재일 한화에어로스페이스 대표이사(오른쪽)가 체결식에서 기념사진을 찍고 있다. KAI AD 원본보기 아이콘

양사는 이번 MOU를 통해 ▲첨단엔진 국산화 개발 ▲무인기 공동 개발 및 수출 추진 ▲상호 협력 기반 글로벌 상업 우주 시장 진출 ▲방산·우주항공 생태계 및 지역 공급망 육성 등에 합의했다.

주요 경영진이 참여하는 '미래 항공우주 전략위원회'도 정례화한다. 이를 통해 양사 간 중·장기 협력체계를 구축하고 상호 협력을 구체화할 계획이다.

나아가 경남 지역의 중소기업·벤처기업· 스타트업을 발굴하고 육성해 정부의 지역 균형발전 정책을 민간 차원에서 지원하기로 했다.

차재병 KAI 대표이사는 "이번 전략적 협력은 국내 방산·우주항공의 경쟁력을 한 단계 높여주는 이정표가 될 것"이라며 "무인기·엔진·우주 등 미래 핵심사업을 공동 개발하고 마케팅해 K-방산의 수출 영토를 더욱 확장할 것"이라고 말했다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 "이번 MOU는 국내 방산·우주항공 분야 생태계 혁신 기반의 새로운 수출 및 동반성장 모델을 제시하기 위한 취지"라며 "KAI와 협력해 성장·협력 모델을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>