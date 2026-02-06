성인 80%가 감염 경험…치매 악화시키는 '이곳' 박테리아 충격

치매 일으키는 ‘눈알 속 박테리아’ 발견

만성 염증이 신경퇴행 촉진 분석

눈 검사로 치매 위험 조기 발견 기대

성인의 80%가 일생에 한 번 이상 감염될 만큼 흔한 박테리아가 알츠하이머 치매를 악화시킬 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 해당 박테리아가 눈 속 망막에 남아 뇌 염증과 신경 퇴행을 촉진할 가능성이 제기되면서 치매 조기 진단과 예방 연구에 새로운 단서가 될지 주목된다.

3일(현지시간) 데일리메일에 따르면 미국 로스앤젤레스 시더스-시나이 메디컬센터 연구팀은 알츠하이머 환자와 경증 인지장애 환자, 정상인의 사후 기증 눈 조직을 분석해 이 같은 결과를 발표했다.

알츠하이머 환자서 최대 4배 검출

연구진이 사후 기증자 95명의 조직을 분석한 결과, 알츠하이머 환자의 망막과 뇌에서는 특정 박테리아가 정상인보다 2.9~4.1배 더 많이 검출됐다.

해당 박테리아는 '클라미디아 뉴모니아'로, 일반적으로 감기와 유사한 가벼운 호흡기 증상을 일으키는 흔한 균이다. 성인의 약 80%가 감염 경험을 가질 정도로 흔하지만 대부분 심각한 후유증 없이 지나가는 것으로 알려져 있다.

그러나 연구 결과, 박테리아 수치가 높을수록 뇌 손상과 인지 기능 저하가 더 심각한 것으로 나타났다. 이전 연구에서도 이 균은 알츠하이머 환자의 뇌 조직에서 발견된 바 있으며, 특히 기억 상실과 혼란을 유발하는 아밀로이드 플라크 주변에서 자주 관찰됐다.

클라미디아 뉴모니아는 다른 세균과 달리 인간 세포 내부에서 생존할 수 있는 특성을 지닌다. 면역 체계를 피해 장기간 체내에 머무르며 만성 염증을 유발할 가능성이 있는 것으로 알려져 있다.

연구진이 실험실에서 인간 신경세포를 해당 박테리아에 감염시킨 결과, 알츠하이머와 관련된 염증 경로가 활성화되고 질환 관련 단백질도 증가한 것으로 확인됐다.

또 연구진은 망막에서 나타나는 특정 패턴이 알츠하이머 진단에 활용될 가능성도 확인했다. 분석 결과 망막 내 박테리아와 염증 흔적을 통해 질병 위험을 예측할 수 있는 단서가 발견됐다.

연구진은 "사람 조직과 세포 배양, 동물 모델에서 일관되게 클라미디아 뉴모니애를 찾아냈다"며 "박테리아 감염이 염증, 신경 퇴화로 이어지는 연결고리를 새롭게 발견했다"고 설명했다.

치매 위험 신호 조기 포착 가능성

이는 향후 간단한 안과 검사만으로도 치매 위험 신호를 조기에 포착할 수 있는 가능성을 시사한다. 현재 치매 진단이 주로 뇌 영상 검사와 인지 기능 평가에 의존하고 있는 점을 고려하면 비교적 간단한 진단 방법으로 활용될 수 있다는 전망이 나온다.

연구를 이끈 마야 코로뇨-하마우이 교수는 "눈은 뇌 상태를 보여주는 창과 같다"며 "망막의 감염과 염증을 통해 뇌 질환 진행 정도를 예측할 수 있다"고 설명했다. 공동 연구자인 티모시 크로서 교수는 "감염과 염증을 차단하는 방식의 새로운 치료 전략 개발 가능성이 있다"고 밝혔다.





