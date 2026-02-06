본문 바로가기
일반

화천군, 대학생 거주비 월 60만원으로 확대…12일부터 신청 접수

이종구기자

입력2026.02.06 09:58

화천군, 2026년 1학기 지역인재 등록금 전액 지원
지역 고교 3학년 대상…직업위탁교육 기간 진로장려금 지급

강원도 화천 출신 대학생들을 위한 학자금 지원 규모가 올해부터 확대된다.

2025년 지역인재지원금 장학증서 수여식. 화천군 제공

화천군 인재육성재단(이사장 최문순)은 오는 12일부터 2026년 1학기 지역인재 지원 대상자 신청을 접수한다.


올해부터는 국내 대학 신입생과 재학생들을 위한 거주공간 지원금 한도가 월 60만원으로, 전년보다 10만원 늘어났다.

세계 100대 대학 입학생, 재학생들에 대한 거주공간 지원금도 신설돼 해당 학생들은 각 학교 기본형 기숙사 비용을 지원받을 수 있는 길이 열렸다.


신청은 학생의 부모 또는 실질적 보호자가 주민등록 기준 3년 이상 화천지역에 실거주하고 있으면 된다.


부모 소득이 많고 적음에 상관없이 신청할 수 있으며, 수혜 대학생에게는 국가 장학금과 교내 장학금 등을 제외한 등록금 실납입액 전액을 지원한다.

대학 신입생은 첫 학기에 한해 성적기준이 미적용된다.


재학생의 경우 직전 학기 성적 평점이 2.5점(4.5점 만점 기준) 이상이면 학자금을 전액 지원받을 수 있다.


세계 100대 대학 재학생들에게는 부모의 소득세 납부 규모에 따라 특별 지원금이 차등 지급된다.


화천군 인재육성재단은 대학생뿐 아니라, 사회진출을 준비하는 고교 3학년 학생 지원에도 나서고 있다.


재단은 지역 고교 3학년 학생 중 직업위탁교육생 혹은 기업 현장 실습생을 대상으로 매달 50만원 한도에서 거주공간 월세 실비 100%를 지원한다.


1학기 학자 지원금과 거주공간 지원금, 진로 장려금 신청은 12일부터 27일까지, 화천군청 교육복지과 사내도서관을 방문해 접수하면 된다.


최문순 인재육성재단 이사장(화천군수)은 "화천의 인재들이 마음은 고향 화천에 두고, 꿈은 더 넓은 세계에서 펼치길 바란다"며"이들이 경제적 걱정 없이 학업에만 집중할 수 있도록 힘껏 돕겠다"고 강조했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

