호서대, 충남 1권역 'RISE 늘봄학교' 성과 공개…971학급 지원

천안·아산 초등 돌봄 연계 모델 구축…목표 대비 107.5% 달성

호서대학교가 주관한 '충청남도 1권역 RISE 늘봄학교 고도화 사업'이 1차년도에 971학급을 지원하며 당초 목표를 초과 달성했다.

호서대학교는 6일 충남 1권역 RISE 늘봄학교 고도화 사업의 1차년도 성과공유회를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이 사업은 천안·아산 지역 초등학생을 대상으로 '충남 온돌봄 프로그램'을 운영해 초등 돌봄과 교육을 연계하는 것이로, 1차년도에는 총 971학급을 지원해 목표 대비 107.5%의 달성률을 기록했다.

성과공유회는 지난 4일 천안 비렌티에서 열렸다. 행사에는 교육청 관계자와 참여대학 교수진, 초등 교사 등 240여 명이 참석해 사업 운영 성과와 현장 사례를 공유했다.

이날 행사에서는 사업 운영 실적 보고 및 우수 운영 사례가 발표됐다.

또 초등학생 대상 교육 효과와 학교·지역 연계 가능성, 향후 사업의 지속 운영을 위한 제도적 지원 필요성 등도 논의했다.

충남 RISE 늘봄학교 고도화 사업은 지역 대학의 교육 인프라를 활용한 교육 혁신 사업으로, 대학·교육청·지역사회 협력 체계를 특징으로 한다.

호서대학교가 주관하고 단국대학교, 상명대학교, 유원대학교, 연암대학교가 협력대학으로 참여하고 있다.

전수진 호서대 RISE늘봄총괄센터장은 "초등학생을 중심으로 대학과 지역, 교육 현장이 유기적으로 연결되는 충남 온돌봄 모델의 가능성을 확인했다"며 "성과를 토대로 고도화 방향을 구체화해 나가겠다"고 말했다.

호서대학교는 이번 성과공유회를 계기로 사업 성과를 체계적으로 정리하고, 충남 온돌봄 모델의 확산과 지역 기반 교육 혁신을 지속 추진할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>