한유원, 동반성장몰 입점 중소기업 모집

한국중소벤처기업유통원(한유원)이 중소기업·소상공인의 판로지원을 위해 운영하고 있는 '동반성장몰'에서 입점 중소기업을 모집한다고 6일 밝혔다.

동반성장몰은 중소기업, 소상공인만이 입점할 수 있는 온라인 복지몰로 현재 2800개 중소기업의 우수제품 19만여개를 보유하고 있다.

공공기관, 대기업 등의 임직원은 개인별 지급된 복지포인트를 활용해 동반성장몰에서 우수한 중소기업 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다.

동반성장몰에 입점한 중소기업은 237개 고객사 임직원 등 95만 회원에게 자사 제품을 홍보·판매할 수 있다. 국세청에서 운영하는 '세금포인트 할인쇼핑몰'에도 제품을 노출할 수 있다. 타 복지몰 대비 저렴한 수수료와 함께 기획전, 경품 이벤트 등의 판촉 활동도 지원받는다.

입점 절차, 필요 서류 등 자세한 내용은 '동반성장몰' 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 입점 신청은 판판대로 홈페이지에서 받는다. 입점 신청은 연중 상시 진행된다.

이태식 한유원 대표이사는 "2018년 문을 연 동반성장몰은 지난해 230억원의 매출을 달성하며 중소기업의 온라인 진출을 지원해 왔다"며 "우수한 제품을 보유했음에도 판로 확대에 어려움을 겪고 있는 중소기업, 소상공인이 온라인 시장에서 날개를 펼칠 수 있도록 동반성장몰이 앞장서겠다"고 말했다.





