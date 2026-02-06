본문 바로가기
한솔테크닉스, 생산거점·사업 구조 재편으로 수익성 제고

이서희기자

입력2026.02.06 09:53

1분기 내 해외 주요 거점 재편
태양모듈 사업부, 자회사 전환

한솔그룹 계열 한솔테크닉스가 글로벌생산 거점과 사업 구조 재편을 통한 수익성 제고에 나섰다고 6일 밝혔다.

한솔테크닉스, 생산거점·사업 구조 재편으로 수익성 제고
한솔테크닉스는 1분기 내 해외에 있는 주요 생산거점을 재편한다는 방침이다. 우선 태국과 베트남으로 분산돼있던 TV용 파워보드 생산을 베트남 호치민 법인으로 일원화해 생산 및 운영 효율을 제고한다. 태국 공장은 가전용 파워보드 전문 생산법인으로 전환해 제품 특성에 맞는 운영 체계를 구축할 예정이다.


아울러 사업 포트폴리오 전반을 재편해 사업 경쟁력을 높일 계획이다. 태양광 모듈 사업부를 자회사로 전환해 사업 운영의 독립성과 효율성을 강화할 계획이며, 국내 사업장들에 대한 재편도 검토하고 있다.

한솔테크닉스 관계자는 "사업 포트폴리오에 대한 전반적인 재검토와 재편을 통해 장기적인 수익성을 제고하고 성장을 위한 체력을 확보할 계획"이라며 "향후 자회사인 한솔아이원스, 한솔오리온텍 등과 함께 전자소재·반도체·전장에 걸친 안정적인 사업 구조와 수익 창출 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
