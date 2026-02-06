코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세

코스피, 장중 4899까지 밀리기도

장중 '매도사이드카' 발동돼

코스닥도 4%대 약세

외국인과 기관의 동반 매도세에 6일 코스피가 장 초반 급락세다. 코스닥도 4%대 약세 흐름이다. 간밤 뉴욕 증시가 인공지능(AI) 투자 과열 우려로 대형 기술주 중심의 하락세를 보이는 등 글로벌 위험 선호 심리가 급격하게 위축되며 조정장이 이어지고 있다.

코스피가 개장 직후 급락하면서 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동된 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

6일 오전 9시30분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 209.9포인트(4.07%) 내린 4953.67에 거래되고 있다. 코스피는 150.4포인트(2.91%) 내린 5013.15로 출발한 뒤 하락 폭이 확대됐다. 오전 9시23분엔 4899.30까지 내려가 4900선마저 깨지기도 했다. 외국인과 기관이 각각 5702억원, 1645억원어치를 팔아치우고 있다. 개인은 7385억원어치 순매수로 맞서고 있다.

한국거래소는 이날 오전 9시6분 유가증권시장에 매도사이드카를 발동했다. 매도사이드카는 코스피200 선물 하락 상태가 1분간 이어질 경우 프로그램매매 매도호가 효력이 5분간 정지되는 제도다.

업종별로 보면 증권(-6.18%), 운송장비부품(-5.36%), 금속(-5.23%), 통신(-5.13%), 유통(-5.00%), 기계·장비(-4.56%), 제조(-4.14%), 의료정밀기기(-4.08%), 전기·전자(-4.04%) 등 모든 분야가 하락세다.

시가총액 상위 종목도 대부분 약세다. 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 17,000 등락률 -5.56% 거래량 338,373 전일가 306,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 삼성물산, 호주 태양광 첫 수익화 성공…"미국 외 지역 처음""청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'[실전재테크]韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close (-8.01%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,182,000 전일대비 45,000 등락률 -3.67% 거래량 167,862 전일가 1,227,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close (-7.09%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 22,000 등락률 -4.12% 거래량 527,432 전일가 534,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (-6.84%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 467,000 전일대비 21,500 등락률 -4.40% 거래량 1,172,465 전일가 488,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 '또 매도 사이드 카?' 코스피 급락에…공포지수도 10일 연속 올랐다현대차그룹, 美 자동차 유력 매체 어워즈 연속 수상현동진 현대차 상무 "로보틱스, 살만한 가격이어야…기술보다 사람이 중요" 전 종목 시세 보기 close (-5.63%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 419,000 전일대비 14,500 등락률 -3.34% 거래량 186,147 전일가 433,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 [클릭 e종목]하나 “현대모비스, 목표가 57만원으로 상향…실적 기대치 부합”현대모비스, 지난해 매출 61.1조·영업이익 3.3조 '역대 최대'韓자동차, 관세 리스크 반복에도 펀더멘털 굳건[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (-5.54%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 130,700 전일대비 4,900 등락률 -3.61% 거래량 1,084,534 전일가 135,600 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 투자 여력의 차이가 곧 수익의 차이…4배 투자금을 연 5%대 금리로[클릭 e종목]"한화오션, 방산 실적 주가 상승 필수조건"아직 기회는 있다...투자금 규모만 충분하다면 전 종목 시세 보기 close (-5.16%) 등이 큰 폭으로 밀렸다. HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 533,000 전일대비 17,000 등락률 -3.09% 거래량 83,899 전일가 550,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close (-4.91%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 184,600 전일대비 7,100 등락률 -3.70% 거래량 140,103 전일가 191,700 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close (-4.75%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 832,000 전일대비 10,000 등락률 -1.19% 거래량 3,229,412 전일가 842,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 '또 매도 사이드 카?' 코스피 급락에…공포지수도 10일 연속 올랐다내 자금만으로 기회를 살리기 어렵다면? 연 5%대 금리로 4배 자금을코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close (-4.28%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,800 전일대비 1,800 등락률 -1.99% 거래량 3,542,753 전일가 90,600 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 내 자금만으로 기회를 살리기 어렵다면? 연 5%대 금리로 4배 자금을쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'단기 조정 나오면 그 때가 기회? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 close (-4.08%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 110,400 전일대비 3,100 등락률 -2.73% 거래량 2,123,226 전일가 113,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 확신이 든 순간 투자금부터 넉넉하게...4배 투자금을 연 5%대 금리로워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close (-3.96%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 61,200 전일대비 700 등락률 -1.13% 거래량 1,367,140 전일가 61,900 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'[특징주]원전株, 한미 협력 기대감에 일제히 상승세코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (-3.72%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 157,600 전일대비 1,700 등락률 -1.07% 거래량 20,106,682 전일가 159,300 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 '또 매도 사이드 카?' 코스피 급락에…공포지수도 10일 연속 올랐다내 자금만으로 기회를 살리기 어렵다면? 연 5%대 금리로 4배 자금을코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락 전 종목 시세 보기 close (-3.58%)도 동반 약세다. 반면 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 14,000 등락률 +10.04% 거래량 2,114,605 전일가 139,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 쉬어가는 코스피…반도체 주춤할 때 뜨는 업종 '주목'코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파[특징주]은행株, 주주환원 기대감에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close 은 3%대 강세를 보이며 지수 하락 속에서도 상승 흐름을 나타내고 있다.

코스닥지수도 약세다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 45.63포인트(4.12%) 내린 1062.78에 거래되고 있다. 코스닥은 31.33포인트(2.83%) 내린 1077.08로 출발한 뒤 낙폭을 키우는 모습이다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 659,000 전일대비 52,000 등락률 -7.31% 거래량 190,907 전일가 711,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 최저금리로 당일 OK삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세" 전 종목 시세 보기 close (-8.30%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 252,500 전일대비 21,500 등락률 -7.85% 거래량 162,608 전일가 274,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (-6.93%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 97,100 전일대비 2,800 등락률 -2.80% 거래량 421,255 전일가 99,900 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파 전 종목 시세 보기 close (-6.91%), 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 139,800 전일대비 9,000 등락률 -6.05% 거래량 181,458 전일가 148,800 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close (-6.65%) 등이 급락했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 198,400 전일대비 13,100 등락률 -6.19% 거래량 615,273 전일가 211,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (-5.48%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 274,000 전일대비 15,000 등락률 -5.19% 거래량 154,080 전일가 289,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 4% 떨어져 5100대로…코스닥도 함께 하락삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (-5.54%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 172,000 전일대비 10,000 등락률 -5.49% 거래량 198,600 전일가 182,000 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 빅파마도 못 피해간 ADC 검증 국면…K바이오엔 기회 될까코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close (-5.11%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 179,300 전일대비 6,800 등락률 -3.65% 거래량 429,185 전일가 186,100 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-4.78%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 362,500 전일대비 14,000 등락률 -3.72% 거래량 331,004 전일가 376,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파[Why&Next]580조 '특허 절벽' 앞둔 바이오, 'SC 전환'이 생존 열쇠 전 종목 시세 보기 close (-4.65%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 205,500 전일대비 13,000 등락률 -5.95% 거래량 48,333 전일가 218,500 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-4.12%)도 약세다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 53,300 전일대비 700 등락률 +1.33% 거래량 260,382 전일가 52,600 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 4배 주식자금을 연 5%대 금리로...넉넉한 투자금으로 기회 살릴 때확신이 든 순간 투자금부터 넉넉하게...4배 투자금을 연 5%대 금리로늦었다고 생각될 때가 기회? 최대 4배 투자금으로 수익 따라잡기 전 종목 시세 보기 close (4.37%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 107,800 전일대비 5,900 등락률 +5.79% 거래량 417,171 전일가 101,900 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close (2.45%), HPSP HPSP 403870 | 코스닥 증권정보 현재가 45,950 전일대비 850 등락률 +1.88% 거래량 1,435,836 전일가 45,100 2026.02.06 10:56 기준 관련기사 투자금 넉넉해야 기회도 살린다...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로크레센도, 3000억 HPSP 지분 블록딜…"인수금융 상환"‘조방원’이 끌고 ‘금반지’가 밀었다…정책 훈풍에 날개 단 한국 증시 전 종목 시세 보기 close (0.89%) 등 일부 종목은 오름세를 보였다.

한편 5일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 592.58포인트(1.2%) 떨어진 4만8908.72에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 84.32포인트(1.23%) 내린 6798.4에 거래를 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 363.993포인트(1.59%) 미끄러진 2만2540.586에 장을 종료했다.

알파벳(구글 모기업)은 올해 자본 지출을 최대 1850억달러까지 늘릴 것이라고 전망했는데 이후 주가가 0.54% 내렸다. 마이크로소프트(MS)는 AI 설비 투자와 클라우드 서비스 부진 우려가 겹쳐 4.95% 급락했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



