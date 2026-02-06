교육부-민주화운동기념사업회, 역사교육 협력…"민주시민 양성"

역사교육 자료 제공·체험학습 활성화

"민주주의 회복을 위한 역사교육 활성화"

교육부와 민주화운동기념사업회는 6일 서울 민주화운동기념관에서 민주주의 역사교육 활성화를 위한 업무협약을 체결한다.

최교진 교육부 장관 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

민주화운동기념관은 과거 국가 폭력의 상징이었던 옛 남영동 대공분실 터에 개관된 곳으로, 군사독재정권의 어두운 역사와 이를 극복해 온 우리 민주주의의 이야기를 담고 있는 공간이다.

민주화운동기념사업회는 교육부와 함께 협력해 온라인 역사교육 자료 보관소(아카이브) 구축을 위한 사료 제공, 초·중등교원 연수, 학생 역사교육 현장 체험학습의 활성화 등을 지원할 예정이다.

이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 "민주주의 역사교육 활성화라는 교육 비전에 공감하며, 앞으로 교육부와 협력해 민주시민 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

최교진 교육부 장관은 "학교 역사 수업과 체험을 연계하여 학생들이 민주주의와 인권이 성장한 과정을 성찰하고, 민주시민에게 필요한 소양을 함양할 수 있도록 국정과제 추진을 적극 지원하겠다"라고 말했다.

이어 "오늘 협약이 민주주의 회복을 위한 학교 역사교육의 활성화라는 여정의 첫걸음이 되기를 기대한다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>