코스콤, 신입사원 사회공헌활동 실시…“나눔과 협력의 가치”

코스콤은 사회복지법인 엔젤스헤이븐에서 사회공헌활동을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 봉사활동에는 2025년도 하반기 신입직원 21명과 상생협력팀 인솔자 3명 등 총 24명이 참여했다.

봉사활동은 장애인식개선 교육으로 시작됐다. 특히 영화 '챔피언스'를 활용한 교육을 통해 장애에 대한 고정관념과 무의식적인 편견을 돌아보고, 일상 속 언어와 행동이 차별로 이어질 수 있다는 점에 대해 깊게 생각해보는 계기를 마련했다.

오후에는 장애 아동과 함께하는 도예 체험 프로그램이 진행됐다. 신입사원들은 아이들과 함께 작품을 만들며 자연스럽게 소통하는 시간을 가졌다.

코스콤 관계자는 "신입사원 연수 과정에서 사회공헌활동을 함께 하는 것은 회사의 가치와 문화를 자연스럽게 공유하는 중요한 과정"이라며 "앞으로도 직원들이 직접 참여하는 다양한 사회공헌활동을 통해 사회 전반에 긍정적인 변화를 확대해 나가겠다"고 말했다.





