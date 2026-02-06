YS 아들 김현철 "군사정권 후예 자처하는 국힘, 아버지 사진 내려라"

극우 유튜버 "전두환 사진 걸자" 주장에

국민의힘 지도부 묵묵부답

김현철 "YS 사진 당장 내려달라"

고(故) 김영삼 전 대통령의 아들 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 국민의힘 지도부가 아버지를 모욕하고 있다며 당사에 걸린 김 전 대통령의 사진을 내려달라고 요구했다.

6일 김 이사장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "장동혁 국민의힘 지도부는 전두환 사진걸라는 극우 유튜버의 주문에 무응답으로 호응하고 있다"며 "(국민의힘 당사에 걸려있는) 김영삼 대통령의 사진을 당장 내려주기를 바란다"고 말했다.

이어 "과거 군사정권 후예라고 자처하는 국힘을 보면서 더 이상 김영삼 대통령의 사진이 그곳에 있어야 할 이유가 없다"며 "우리나라의 건국과 산업화 그리고 민주화를 상징하는 세 분의 대통령을 자랑스럽게 보유했던 보수 정당이 드디어 민주화를 버리고 망조로 가고 있다"며 장동혁 지도부를 비판했다.

앞서 지난달 29일 극우 유튜버 고성국씨는 자신의 채널 '고성국TV'를 통해 "전두환 대통령, 노태우 대통령 사진을 당사에 걸어야 한다"고 주장했다.

이에 대해 김 이사장은 "3당 합당을 통해서 보수를 참보수답게 대개혁하려던 YS 정신을 내다버린 수구집단으로 변질된 국힘에 그분의 사진이 걸려 있을 하등의 이유가 없다"며 "당장 사진을 내려달라"고 밝혔다.





