본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

롯데건설, 성수4지구에 '건축 노벨상' 프리츠커상 건축가 설계社

최서윤기자

입력2026.02.06 09:41

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아모레퍼시픽 본사·크래프톤 신사옥 설계

롯데건설이 성수4지구 재개발에 프리츠커상 수상 건축가 데이비드 치퍼필드가 설립한 글로벌 설계사 '데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects)'를 외관 설계 파트너로 선정했다고 6일 밝혔다.


데이비드 치퍼필드 아키텍츠는 독일 노이에 뮤지엄, 제임스 시몬 갤러리, 멕시코 무세오 주엑스 등을 설계한 곳이다. 국내에서는 용산 아모레퍼시픽 본사와 성수 크래프톤 신사옥을 맡았다. 롯데건설과는 지난해 서울 서초구 '르엘 어퍼하우스' 메인 커뮤니티 설계에서 협업한 바 있다.

데이비드 치퍼필드 아키텍츠가 설계한 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사. 데이비드 치퍼필드 아키텍츠

데이비드 치퍼필드 아키텍츠가 설계한 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사. 데이비드 치퍼필드 아키텍츠

AD
원본보기 아이콘

롯데건설은 이번 협업을 통해 성수4지구에 데이비드 치퍼필드 아키텍츠 특유의 수직 디자인을 적용한다. 미국 맨해튼 스카이라인을 모티브로 삼아 차별화된 입면과 사계절 경관 조명을 도입할 계획이다. 한강의 흐름을 단지 내부로 연결하는 설계를 통해 도심 속 대자연을 구현하는 데 집중한다.


이번 프로젝트에는 성수4지구 재개발조합이 선정한 글로벌 초고층·복합개발 전문 설계사 '겐슬러(Gensler)'도 참여한다. 롯데건설은 두 설계사와의 협업을 통해 성수4지구의 기능성과 미학을 동시에 확보한다는 전략이다.


롯데건설 관계자는 "성수4지구를 단순한 주거공간을 넘어 삶의 품격을 높이는 공간으로 조성하겠다"며 "세계적인 설계사와 함께 성수4지구만의 차별화된 가치를 담아내는 최적의 설계를 제안할 계획"이라고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기