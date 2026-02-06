롯데건설, 성수4지구에 '건축 노벨상' 프리츠커상 건축가 설계社

아모레퍼시픽 본사·크래프톤 신사옥 설계

롯데건설이 성수4지구 재개발에 프리츠커상 수상 건축가 데이비드 치퍼필드가 설립한 글로벌 설계사 '데이비드 치퍼필드 아키텍츠(David Chipperfield Architects)'를 외관 설계 파트너로 선정했다고 6일 밝혔다.

데이비드 치퍼필드 아키텍츠는 독일 노이에 뮤지엄, 제임스 시몬 갤러리, 멕시코 무세오 주엑스 등을 설계한 곳이다. 국내에서는 용산 아모레퍼시픽 본사와 성수 크래프톤 신사옥을 맡았다. 롯데건설과는 지난해 서울 서초구 '르엘 어퍼하우스' 메인 커뮤니티 설계에서 협업한 바 있다.

데이비드 치퍼필드 아키텍츠가 설계한 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사. 데이비드 치퍼필드 아키텍츠 AD 원본보기 아이콘

롯데건설은 이번 협업을 통해 성수4지구에 데이비드 치퍼필드 아키텍츠 특유의 수직 디자인을 적용한다. 미국 맨해튼 스카이라인을 모티브로 삼아 차별화된 입면과 사계절 경관 조명을 도입할 계획이다. 한강의 흐름을 단지 내부로 연결하는 설계를 통해 도심 속 대자연을 구현하는 데 집중한다.

이번 프로젝트에는 성수4지구 재개발조합이 선정한 글로벌 초고층·복합개발 전문 설계사 '겐슬러(Gensler)'도 참여한다. 롯데건설은 두 설계사와의 협업을 통해 성수4지구의 기능성과 미학을 동시에 확보한다는 전략이다.

롯데건설 관계자는 "성수4지구를 단순한 주거공간을 넘어 삶의 품격을 높이는 공간으로 조성하겠다"며 "세계적인 설계사와 함께 성수4지구만의 차별화된 가치를 담아내는 최적의 설계를 제안할 계획"이라고 말했다.





