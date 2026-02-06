BMW코리아, 2월 온라인 한정 에디션 3종 출시

550e·X5·X6 베스트셀러 기반 디자인 강화

오는 10일 오후 3시부터 온라인 한정 판매

BMW코리아는 오는 10일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 2월 온라인 한정 에디션 3종을 출시한다고 6일 밝혔다.



이번 에디션은 국내 베스트셀링 모델을 기반으로 특별 색상과 고급 옵션, 역동적인 디자인 요소를 더한 것이 특징이며 모든 모델은 온라인 판매 채널을 통해 판매된다.

BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션. BMW 코리아



BMW 550e xDrive M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션은 플러그인 하이브리드(PHEV) 세단 550e xDrive에 인디비주얼 페인트와 M 카본 익스테리어 패키지를 적용했다. 외관은 ▲프로즌 딥 그레이 색상 ▲M 카본 미러 캡 ▲M 카본 리어 스포일러 등으로 구성됐으며 실내는 실버스톤 II 및 아틀라스 그레이 색상이 조화된 메리노 가죽 시트가 탑재됐다. 합산 최고출력 489마력을 발휘하며 15대 한정으로 가격은 1억2110만원이다.



BMW X5 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션은 프리미엄 준대형 SUV X5에 스포티함을 강조한 모델이다. ▲M 카본 블랙 메탈릭 색상 ▲22인치 더블 스포크 제트블랙 휠 ▲아이코닉 글로우 키드니 그릴 등을 갖췄다. 실내에는 마사지 기능이 포함된 블랙 메리노 가죽 시트가 적용됐으며 최고출력 381마력을 내는 직렬 6기통 가솔린 엔진과 에어 서스펜션이 장착됐다. 30대 한정 판매며 가격은 1억4100만원이다.



BMW X6 xDrive 40i M 스포츠 프로 베스트셀러 에디션은 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭 색상을 적용해 유려한 이미지를 구현했다. ▲22인치 M 바이컬러 휠 ▲타투포 색상 메리노 가죽 ▲피아노 블랙 인테리어 트림 등이 특징이며 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지가 기본 제공된다. X5와 동일한 381마력 엔진과 마일드 하이브리드 시스템이 탑재됐으며 30대 한정으로 가격은 1억4390만원이다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



