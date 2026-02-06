정광천 회장, 인도네시아 GICC 개소식 참석

한-아세안 녹색혁신 협력 본격화

이노비즈협회는 정광천 회장이 오는 8~11일 인도네시아 자카르타에 방문해 녹색혁신협력센터(GICC) 개소식에 참석한다고 6일 밝혔다.

이번 방문은 GICC 개소를 계기로 한국과 인도네시아를 비롯한 아세안(ASEAN) 지역 간 녹색혁신 협력을 본격화하기 위한 목적으로 마련됐다. GICC는 기존 기업 입주(BI) 중심의 지원 방식에서 벗어나 프로그램 운영 중심의 녹색혁신 국제협력 플랫폼으로 새롭게 출범하는 거점이다.

정광천 이노비즈협회 회장. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

정 회장은 방문 기간 인도네시아 중소기업부 및 협동조합부 등 주요 정부기관과 면담을 갖고, GICC를 중심으로 한 협력 프로그램 발굴과 실행 방안을 논의한다. 아울러 현지 스타트업 지원기관 및 유관기관과의 교류를 통해 한-인니 기업 간 협력 및 매칭 사업 기반 조성에도 나설 계획이다.

특히 오는 11일 열리는 GICC 개소식에서는 ASEIC 이사장 자격으로 환영사를 통해 GICC의 운영 방향과 중장기 비전을 공식적으로 공유한다. 개소식에는 인도네시아 중기부 및 협동조합부, 산업부, 국가개발기획부 등 현지 정부 관계자를 비롯해 주인도네시아 한국대사관, 아세안 회원국 대사관, 국제기구 및 유관기관 관계자 등 50여명이 참석한다.

정광천 회장은 "GICC는 한국과 인도네시아, 나아가 아세안 지역을 연결하는 녹색혁신 협력의 핵심 전진기지"라며 "기후테크와 친환경 산업 분야에서 실질적인 기업 협력과 가시적인 사업 성과를 창출하는 실행 중심 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>