본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]넷마블, 호실적·주주환원 확대에 10%대 강세

송화정기자

입력2026.02.06 09:32

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

넷마블 이 지난해 4분기 호실적과 주주환원 확대에 10%대 강세를 보이고 있다.


6일 오전 9시21분 현재 넷마블은 전일 대비 5100원(10.04%) 상승한 5만5900원에 거래되고 있다. 3일 만에 반등하는 모습이다.

양호한 실적과 주주환원 확대가 주가를 밀어올린 것으로 보인다. 전일 넷마블은 연결 기준 지난해 영업이익이 3525억원으로 전년 대비 63.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출은 2조8351억원으로 6.4% 증가하며 연간 기준 사상 최고치를 기록했다. 4분기 영업이익은 1108억원으로 전년 동기 대비 214% 늘었다.


김소혜 한화투자증권 연구원은 "넷마블의 4분기 실적은 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 상회했다"면서 "기존 게임들의 매출이 전분기 대비 증가했고 기존 주요 흥행작들의 플랫폼 및 지역 확장 출시 효과가 매출에 기여했다"고 분석했다. 이어 "이번 실적 발표와 동시에 주주환원 정책 및 하이브 지분 매각 결정을 공개했는데 실적 안정성을 바탕으로 하는 자사주 소각 및 배당 확대 등 주주환원 정책이 적극적인 기조로 제시된 점은 긍정적"이라고 덧붙였다.

[특징주]넷마블, 호실적·주주환원 확대에 10%대 강세
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블라인드 '퇴사자 계정삭제' 비용 논란 "바빠서 못한다더니 870만원 주면 해준다고?"…블... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"55만원이래" '아이폰 에어'보다 가볍고 오래 쓰는데 가격은 3분의 1

"순대 한 점에 1000원?"…유명 프랜차이즈 바가지 순대에 '시끌'

임창용 파우치 도난 사건, "범인이 2명?… '일타쌍피' 용서"

"야망 있으시네" 대통령 자리 앉을 뻔한 정의선… 빵 터진 이재용

"햄버거에서 '금속 볼트' 나왔다"…치아 부서졌는데 본사는 "원인불명"

블라인드 퇴사자 계정 삭제 870만원"무료 창구 왜 닫았나"

테슬라·스페이스X 호재? 주목받는 태양광 ETF

새로운 이슈 보기